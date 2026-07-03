【即時短評】從中國尊遭撞擊看中共輿情治理：還能遮多久？

昨天北京朝陽官方公布日前北京商務區代表性大樓「中國尊」遭撞擊事件，與此前各路網友與部分媒體猜測的「死者為金融公司女高管，與集團有恩怨」截然不同，官方公布的資訊為：死者劉姓男子，這是因個人原因造成的危害公共安全案件。

此事件發生於六月二十六日，事件發生後網上猜測紛紛，多日以來官方及大陸媒體一片靜默，大陸社群平台儘管「按照慣例」刪文，但影片早已外流、外界揣測紛紛。

七月一日中共建黨紀念日當天，西安賽格購物中心一名男子跳樓身亡，男子為購物中心其中一家商戶負責人，疑似不堪被購物中心開高額罰金而輕生，也傳出購物中心在警方未到場勘驗前，自行處理死者的傳言。

此事在社群平台迅速引起民憤，在購物中心外民眾與警察發生衝突的視頻也在流傳，網上多篇相關貼文被刪除。昨天西安發布調查結果，西安網警通報三起涉及此事的謠言處理，呼籲民眾別誤信謠言；但從輿論反響來看，許多民眾並不埋單，仍堅信「購物中心有後台」，要求「提級處理」。

2014年大陸領導人習近平提醒共產黨注意「塔西佗陷阱」，塔西佗陷阱是指當執政者公信力受損，其說真話時民眾也不相信。2016年習近平對網路輿情曾說過一段話：各領導幹部要經常上網看看，聊聊天、發發聲，回應網友關切、解釋疑惑。

十年後回看，「塔西佗陷阱」似已成真，大陸許多地方性的社會案件，都能看見網友要求「提級調查」（要求派出更高層級的單位來調查）；比起即時回應網友關切，更多時候是撤下微博熱搜與刪除貼文。一則重大案件發生，第一時間民眾知情權幾乎空白，各種猜測紛紛，等官方聲明發出並極力闢謠，屆時即便是真相，只怕多數民眾也情願相信網路傳言。

在大陸體制中，出現意外事件基層官員層層上報屬於常態，敏感議題更會引起相關部門介入、輿論控管；但如今就算是一件校園食安或社會案件，在官員「人人自危、不敢出錯」的情況下，幾乎所有議題都被列為敏感，即便是一則簡短的說明，地方官員第一時間也不願（或不敢）及時回應輿情。甚至部分基層官員為了保烏紗帽，第一時間粉飾太平，之後就算更高層級介入調查才真相大白，卻已大失民心。

官員怕出錯、偏好以一紙書面通告來解決輿情，大陸主流媒體的首要職責又是「統一口徑、引導輿論」；當事件發生後，為何發生、家屬說辭等本應由媒體追問的部分常常空缺，導致網上瞬間謠言四起。以上種種，構成了網路時代大陸民間輿情爆發，但官方還在沉默、刪文、遮掩，「等調查一錘定音、再趕快寫通稿」的常態。

在社群平台信息傳播速度遠快於行政決策的今天，問題已經不是大陸人民還願不願意相信官方說詞，而是官方願不願意用習近平曾說過的話來回應民意。

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