與台復交？宏都拉斯外長喊「沒有接觸」 陸外交部稱讚賞

與我斷交的宏都拉斯，先前傳出可能有復交的準備，不過宏都拉斯外長已稱與我沒有接觸，對此大陸外交部稱表示讚賞，並稱雙邊關係在一個中國原則基礎上快速發展，務實合作取得豐碩的成果。

3日下午大陸外交部記者會上，有媒體提問近日我外交部長表示正同宏都拉斯接觸，推進復交。巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）訪問台灣時表示鼓勵宏都拉斯關注巴拉圭同台灣的夥伴關係。近日，宏都拉斯外長阿圭羅（Mireya Aguero）表示，宏方已就台宏接觸說法闢謠，重申雙方沒有接觸。

對此大陸外交部發言人郭嘉昆表示，「我們對阿圭羅外長的積極涉華表態表示讚賞」。他稱，一個中國原則是國際社會普遍共識、國際關係基本準則，是國際大義、人心所向、大勢所趨。「台當局逆勢而動，一切『台獨』分裂行徑註定將是徒勞的，只會自取其辱」。

他並表示，2023年「中宏建交」以來，雙邊關係在一個中國原則基礎上快速發展，務實合作取得豐碩的成果。「事實充分證明，中宏建交符合兩國和兩國人民根本和長遠利益。中方願在一個中國原則基礎上，推動中宏關係不斷向前發展，更好惠及兩國人民」。

另外對於銅鑼灣書店店長林榮基2日晚間在台北去世，郭嘉坤則僅評論，這並非外交問題。