美歐關切大陸民族團結法限制少數民族權利 北京：堅決反對

大陸7月1日上路的民族團結進步促進法，遭美國與歐盟關切，對此大陸外交部表示堅決反對，並指控「有關國家惡意詆毀中國民族政策，炮製散播虛假信息，粗暴干涉中國內政，破壞中國民族團結」。

據德國之聲，7月2日歐盟發言人在一份聲明中表示，新法規可能會進一步限制少數民族在文化、語言和宗教方面的權利。歐方也對該法規的域外適用表示關切。另據中央社，美國國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆中央社記者表示，這項「有問題的」法律向個人、機構和組織（包括中國境外者）強加廣泛的義務，要求積極推動中共的「民族團結」議程，否則將面臨中國當局報復。

針對美國和歐盟對上述法律表達關切，大陸外交部發言人郭嘉昆7月3日在例行記者會上答問時說，「有關國家抱守意識形態偏見，出於政治操弄，對中國經濟社會發展和人權治理成就視而不見，以偏概全，惡意詆毀中國民族政策，炮製散播虛假信息，粗暴干涉中國內政，破壞中國民族團結，中方對此堅決反對」。

郭嘉昆說，大陸敦促有關國家尊重基本事實，停止散布謊言，停止炒作所謂民族問題、干涉中國內政。

他還向記者指出，上個月大陸國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹了該法情況，你可以查閱。他表示，中國是統一的多民族國家，各民族保持著平等、團結、互助、和諧的關係，加強法治建設有利於更好保護各民族合法權益，增進民族團結。郭嘉昆還強調，大陸政府一貫高度重視保護少數民族文化，依法保障各民族使用和發展本民族語言文字的權利，有關做法和成就得到國際社會廣泛支持。

另外，對於美國國家海洋和大氣管理局發布的2026國際漁業管理改善報告對大陸做出「非法捕撈」等認定，郭嘉昆表示，美國根據其國內法做出所謂「認定」，既不符合客觀事實，也沒有國際法依據，其目的是惡意打壓大陸遠洋漁業的發展，是赤裸裸的政治操弄。「中方對此強烈不滿，堅決反對。美國最該做的是反躬自省，而不是污蔑抹黑」。