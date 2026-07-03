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大陸國家副主席韓正：堅定維護聯合國權威和地位

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國家副主席韓正3日出席世界和平論壇時喊話堅定維護聯合國權威。圖為2023年韓正在世界和平論壇上演講。（新華社）
大陸國家副主席韓正3日出席世界和平論壇時喊話堅定維護聯合國權威。圖為2023年韓正在世界和平論壇上演講。（新華社）

大陸國家副主席韓正3日呼籲堅定維護聯合國權威和地位，拓展多邊機制的合作，推動國際關係民主化。他也強調，大陸將以主辦今年APEC第33次領導人非正式會議為契機，與各方攜手構建「亞太共同體」。

據香港電台、有線寬頻消息，第14屆世界和平論壇2日至4日於北京舉行，以「全球治理與國際安全合作：守正、創新、共享」為主題，設4場大會和19場小組討論。大會討論聚焦宏觀戰略議題，涵蓋「國際道義與全球秩序」、「大國關係與世界和平」等主題。小組論壇則圍繞中美關係、亞太秩序、中東和平等領域。

大陸官方今年仍由韓正出席發表談話，他表示，當前世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，去年9月大陸國家主席習近平提出全球治理倡議，近期大陸政府發布《構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動》白皮書。大陸願同各方堅持共商、共建、共享，推動落實全球治理倡議。

據報導，韓正提出四點建議，包括堅定維護聯合國權威和地位，認為以聯合國為核心的國際體系，在全球治理中發揮著無可替代的重要作用。今年是中共「恢復」在聯合國合法席位55周年，大陸始終以實際行動維護聯合國在國際事務中的核心作用。

韓正建議深化拓展多邊機制的合作，並稱今年大陸將以主辦APEC第33次領導人非正式會議為契機，與各方攜手構建亞太共同體，大陸也願與各方加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊機制中的協調，推動國際關係民主化，提升發展中國家的代表性和發言權。

他還指出，當前經濟全球化遭遇逆流，全球發展不平衡不充分問題仍然突出，大陸將繼續擴大高水平對外開放，願與各國共同推動普惠包容的經濟全球化，維護多邊貿易體制和產業鏈供應鏈的穩定暢通，推動世界經濟復甦增長。

他並提到，近年人工智慧等新一代科技革命和產業變革和產業變革加速演進，也帶來不可忽視的安全風險和治理難題。大陸即將主辦「世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」，願以此為契機與各方加強交流合作，推動形成具有廣泛共識的全球人工智能治理體系。

大陸 聯合國 中東 APEC 習近平

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