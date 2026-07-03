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陸民政部：社會團體禁設地域分支機構

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸民政部日前發布新規，針對社會團體相關運作予以規範。（記者廖士鋒／攝影）
大陸民政部日前發布新規，針對社會團體相關運作予以規範。（記者廖士鋒／攝影）

大陸民政部最新的規定要求，社會團體不得設立地域性分支機構、姓氏宗親分支機構等，此舉可能促使大陸社會團體的運作發生改變。

大陸民政部近日公布了部門規章《社會團體分支機構、代表機構管理辦法》，全文共29條，自2026年8月1日起施行。

上述文件規定了分支機構、代表機構的設立要求、條件以及名稱使用規範，明確了設立、名稱變更和撤銷的程序，以及相關撤銷的具體情形。

其中第六條明確指出，社會團體不得設立地域性分支機構、姓氏宗親分支機構、會員明顯重合的分支機構以及名稱、業務範圍相同或者高度相似的分支機構；不得在分支機構、代表機構下再設立或者變相設立分支機構、代表機構。

第七條提到，分支機構可以稱分會、專業委員會、工作委員會、專家委員會、技術委員會、專項基金管理委員會，不得以中心、研究會、促進會、研究院等各類法人組織的名稱命名。代表機構可以稱代表處、辦事處、聯絡處，不得在名稱中含有跨行政區域字樣。

此外，第十一條提及，分支機構負責人稱為主任委員、副主任委員，不得稱為會長（理事長）、副會長（副理事長）、秘書長等。代表機構負責人稱為主任、副主任。

根據大陸民政部發布的《2024年民政事業發展統計公報》，截至2024年底，全大陸共有社會組織872,119個，其中有社會團體380,985個、基金會9,801個、民辦非企業單位481,333個

另據澎湃新聞日前報導，近期，大陸多家協會、學會正加強分支機構、專業委員會規範管理。其中，中國蜂產品協會6月23日發布《關於進一步加強分支機構規範管理的通知》稱，分支機構的設立必須符合協會章程與業務範圍，嚴禁設立地域性分支機構、業務雷同重合分支機構，不得在分支機構下再設或變相設立分支機構。山東省神經科學學會6月明確，堅決杜絕在分支機構下再設立分支機構（亞專業委員會）和地域性分支機搆構不允許以學組、工作組、志願服務隊等名義變相設立分支機構。

大陸

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