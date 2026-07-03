中共在香港不再敏感 黨慶活動遍及各區

隨著香港官方近日高調舉辦中共成立105週年慶祝活動，有分析表示，中共在港已不再敏感，過去長年「地下化」的情況已不復存在。

星島日報今天刊文表示，7月1日，北京人民大會堂舉行中共建黨105週年慶祝大會，當天香港特區政府也隆重其事，行政長官李家超宣布將在18區舉行慶祝活動，以「加強港人認識國家在中共領導下取得的重要成就」。

據指出，18區的黨慶活動已經展開，昨天在九龍深水埗舉行了「中國共產黨和一國兩制」專題講座，由立法會前主席曾鈺成主講。

文章表示，基於歷史原因，過去港人對中共「有所疑慮或偏見」，加上在香港主權移交後一段長時間，政治輿論風向由反對派主導，部分港人對中共有抗拒情緒亦是事實。

與此同時，中共在港活動長年被指「地下化」，本地政治人物也避談是否黨員，典型例子便是曾鈺成過去被追問時，曾說這個問題「無意思」。

但文章表示，2020年國安法訂立後，香港政治環境劇變，反對派絕跡，社會逐漸形成氛圍，從而推動港人認識中國執政黨貢獻、中共與「一國兩制」關係等。

事實上，2021年中共建黨百週年，時任行政長官林鄭月娥率團前往北京參加黨慶大會，期間香港也有「百年偉業」大型展覽，但由於當時正值COVID-19疫情，且區議會仍未重塑（即其後於2023年實施新的區議會選舉制度，並重新選舉），地區層面沒有太多宣傳。

時至今日，香港政治和社會環境已有充足條件大張旗鼓宣傳中共建黨105週年。

而根據政府網頁，各地區的慶祝活動已經開始，由各區民政處與地區團體合辦的專題講座，昨天分別在深水埗、油尖旺區舉行，稍後也會有電影「1921」欣賞會、青年參觀等活動。

據指出，上述活動主要以青年為對象。

文章引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，港人特別是年輕人，有需要對中共有更全面深入認識，這對未來理順香港與中國大陸關係、助香港融入及服務國家發展大局、北京中央在港行使全面管治權至關重要。

他說，過去反對派主導輿論，不少港人對中共有負面甚至牴觸情緒，將「認識共產黨」視為敏感，在新時代下已不合時宜，強調消除港人對中共偏見及負面印象，只是「回到正常狀態」的工作。