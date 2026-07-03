銅鑼灣書店林榮基辭世 李遠：獨立精神重啟意義重大

銅鑼灣書店店長林榮基昨日辭世，享壽70歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼並表示，林榮基選擇將香港的獨立書店在台灣重啟，對台灣人而言，具有重大意義。

李遠表示，他甫於4月期間到書店拜訪林榮基，並希望一起規劃串聯獨立書店的計畫，如今林榮基辭世，「我內心有很深的悲傷和遺憾」。

根據文化部今天發布的新聞稿，林榮基1955年出生於香港，長年投入書店與出版工作，1994年創立銅鑼灣書店，販售社會、政治、經濟、藝術、文學等書籍，成為香港具代表性獨立書店之一。

2015年林榮基因「銅鑼灣書店事件」遭中國拘禁；2019年來台後於台北重啟銅鑼灣書店，持續推動文化與閱讀。

李遠表示，前陣子他知道林榮基將銅鑼灣書店搬到金門街底，但之後又因生病，決定書店暫時歇業，李遠前往探望林榮基，想要了解文化部可以幫什麼忙。

憶起見面那天黃昏，李遠說，他與林榮基坐在那個位於金門街底小書店談話，林榮基告訴他在台灣經營小書店的困境，尤其是取得新書的困難。

李遠忽然想到金門街附近有一些咖啡店，也是文化人常去的地方，便跟林榮基說，「我們來將這個小小的銅鑼灣書店，結合附近所累積的文學歷史區，例如同安街紀州庵文學森林、廈門街老書店，完成一個可以重新出發的計畫。」

李遠提到，他回到文化部後，也開始與相關同事一起思考，並已初步規劃了「金同廈文學森林計畫」及可行作法；但沒想到這計畫還正在構思中，林榮基就離開了，「我想我們真的是晚了一步，心中留下無限遺憾」。

文化部表示，林榮基一生以書為業，也以行動守護閱讀自由與思想自由；面對威權壓迫，他始終沒有放棄對出版自由的信念，不僅親身見證香港出版環境重要轉折，也讓國際社會更加關注言論自由及人權價值所面臨挑戰。