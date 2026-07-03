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七七事變89周年前夕 日本駐北京大使館示警：須留意反日情緒高漲

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
1937年7月7日，日軍在盧溝橋藉口士兵失蹤發動侵華戰爭，史稱「七七事變」或「盧溝橋事變」，隨之而來是中華民國的8年抗戰。在七七事變89年前夕，日本駐北京大使館向在陸日人發出警示。 圖為北京盧溝橋。記者廖士鋒／攝影
1937年7月7日，日軍在盧溝橋藉口士兵失蹤發動侵華戰爭，史稱「七七事變」或「盧溝橋事變」，隨之而來是中華民國的8年抗戰。在七七事變89年前夕，日本駐北京大使館向在陸日人發出警示。 圖為北京盧溝橋。記者廖士鋒／攝影

日本首相高市早苗去年底涉台言論以及最近日菲海域劃界而緊張的北京與東京關係，影響範圍波及諸多領域，而在七七事變89年前夕，日本駐北京大使館向在陸日本人發送郵件，提醒稱「需特別注意反日情緒高漲」。

據共同社，日本駐北京大使館2日鑒於「盧溝橋事變」即將迎來89周年，向在陸日本人發送郵件，提醒稱「需特別注意反日情緒高漲」。使館方面呼籲，外出時應留意可疑人員靠近，儘量結伴同行等，採取一切可能措施確保自身安全。同時強調攜兒童出行時充分採取防範措施。

報導特別提到，2024年9月18日，廣東省深圳市發生了日本男童遭中國男子襲擊身亡事件。行兇日期是引發九一八事變相同日期。男童隨後不治身亡。

同時，為加深對日本飲食文化的理解，日本駐北京大使館2日舉辦了面向中國大陸人士的活動。在日中關係降溫的情況下，接受邀請的約100人參加了活動。招待客人的除壽司、茶碗蒸等日本料理之外，還有寶酒造（京都市）的日本酒等。

報導指出，在活動中，廚師表演一邊轉動蘿蔔一邊用刀削薄片的「旋蘿蔔片」技巧，萬代南夢宮展示了蠟筆小新和高達等日本人氣動畫的點心。一名大陸女性品嘗了壽司等後滿足地說，日本菜不油膩，健康而且好吃。關於最近惡化的日中關係，她表示，周圍也有去日本留學的人，沒有直接的影響。

日本駐北京大使金杉憲治致辭稱：「在中國也有很多機會看到人們享用日料和酒，我感到很高興。」

金杉憲治2日下午另在微博貼文指出，前一陣他來到了河南洛陽，這也是承載了日本和中國文化交流史的地方。「我去看了應天門遺址附近的『日本國遣唐使遣隋使訪都之地』的石碑，和曾進行佛教交流的大福先寺。站在這樣的地方，就能感受到千年前人們彼此學習的可貴精神，很受觸動」。

大使館 北京 日本 高市早苗

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