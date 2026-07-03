邱垂正：習近平借「促進法」取得延任正當性 中共對台法律戰入新階段

大陸「民族團結促進進步法」1日正式實施，遭我方政府強烈反彈，陸委會主委邱垂正表示，該法為中共總書記習近平第四任提供正當性，就是完成中華民族偉大復興。邱垂正也說，中共對台法律戰進入新階段，特別關注生活在大陸的台灣人可能受到這部法律的影響，而未來政府在管理兩岸交流「成本會特別高，衝突對立也是在所難免」，反制作為要要公務人員教育訓練開始。

邱垂正3日上午接受POP撞新聞節目主持人黃暐瀚專訪時指出，這部法律簡稱促進法，是中共30年來第一部設置序言通過的法律，有准憲法的地位，促進法有重要的政治性、原則性、宣誓性跟導向性。而且這部法律是在習近平第三個任期當中，從2023年開始制定，經過這三年，於今年3月12日中共兩會審議通過，然後在今年7月1日開始實施。據中共的說法，這是30多年來由中共中央政治局研究的第一部法律案，由習近平親自參與制定的工作，所以重要性可見一斑。

他強調，這部法律從它的一些特殊性可以看出，是為了習近平鞏固政權、延任正當性的一個重要的法律工作。因為習明年要延他的第四任，他的延任的一個號召都是呼籲中國人民要相信他是中共無可取代的領導人，他要完成一個重要的歷史任務，就是中華民族偉大復興。這個偉大復興的任務只有他能夠完成。當然解決台灣問題，完成中國統一是中華民族偉大復興的必然條件。所以習近平一向把兩岸統一、民族復興、民族團結進行連接，這是為什麼習近平會重視這部促進法。因為這部法律的實施就是當下經濟下滑、失業率很高，當他普遍被人民懷疑憑什麼延任時，透過這個法律，他就取得延任的正當性，所以這些工作可以說是在鞏固習政權連任的正當性具有關鍵的作用。

他詳細介紹中共這部法律，在鑄牢中華民族共同體意識的側重、以及具有少數民族差異性消失、語言文化、宗教壓制等意涵，他並以「中共化各民族」稱之。對台他則以「非統即獨」形容，稱該法把抽象的民族復興轉化為具體促統工作，未來即使消極不配合、不合作、不表態的空間都沒有。

邱垂正也說，這部法律可以說是用民族團結的外衣包裝強制統一的內涵。對所有台灣人民而言，這個是強加強制統一的法律義務。過去中共2005年「反分裂國家法」最主要是反對台獨的，現在這個法律出來，可以說中共對台的法律戰進入到一個新的階段。也就是說從反對台獨，強制統一的一個進階的階段。

對於政府提出「跨境鎮壓」的疑慮，邱垂正表示該法相關條文太模糊了，這是中共首次透過法律將台灣納入民族工作範疇，擴大對台法追溯空間。政府特別關注生活在大陸的台灣人可能受到這部法律的影響，他也提到一些與中共締結引渡條約的高風險國家如白俄羅斯、肯亞、柬埔寨等等。

就兩岸交流，他也提到我們官方向來就希望對等尊嚴進行健康有序的交流，怎麼樣去規管這些交流秩序？最主要是去統戰化、去政治化、去風險化。如今促統被視為法律義務，中國大陸那一邊都會用，所有交流都要有促統的任務，所以這個就變成會「非常的對立、非常的衝突」。

所以未來我們在管理兩岸交流「成本會特別高，衝突對立也是在所難免」。所以這對於正常健康有序的交流，我們也是蠻擔心的。未來他說，怎樣保護國人、反制這些作為，要從公務人員教育訓練開始。也要做好未來兩岸交流審查工作以確保兩岸能健康有序交流，對有統戰疑慮的嚴格把關。

此外對於銅鑼灣書店店長林榮基2日晚間逝世，邱垂正表示，陸委會先前有定期探望，陸委會悼念林先生，除了感謝他一直熱愛台灣，都不想離開台灣，跟我們一起守護這塊自由民主的樂土，也因他是值得我們國人肯定而且永遠懷念的一位長者。