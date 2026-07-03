聽新聞
0:00 / 0:00
國台辦暗批谷立言「對川普陽奉陰違」
美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言日前接受本報專訪表示，美國對台軍售沒有暫停，台灣有支持維持現狀的七成民意，可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天不指名暗批，「某些人」對美國總統川普的涉台表態「陽奉陰違」，在台灣問題上製造雜音、汙衊抹黑大陸對台政策。
朱鳳蓮在例行記者會答覆媒體就谷立言相關談話時表示，中美元首會晤達成重要共識，取得豐碩成果。「某些人上躥下跳，對特朗普（川普）總統的涉台表態陽奉陰違，在台灣問題上製造雜音，對大陸對台政策汙衊抹黑，用心險惡，我們對此堅決反對。」
她說，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀。任何人、任何勢力妄想改變這一現狀的企圖都不會得逞」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。