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國台辦暗批谷立言「對川普陽奉陰違」

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言日前接受本報專訪表示，美國對台軍售沒有暫停，台灣有支持維持現狀的七成民意，可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天不指名暗批，「某些人」對美國總統川普的涉台表態「陽奉陰違」，在台灣問題上製造雜音、汙衊抹黑大陸對台政策。

朱鳳蓮在例行記者會答覆媒體就谷立言相關談話時表示，中美元首會晤達成重要共識，取得豐碩成果。「某些人上躥下跳，對特朗普（川普）總統的涉台表態陽奉陰違，在台灣問題上製造雜音，對大陸對台政策汙衊抹黑，用心險惡，我們對此堅決反對。」

她說，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀。任何人、任何勢力妄想改變這一現狀的企圖都不會得逞」。

谷立言 國台辦 川普

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