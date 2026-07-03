快訊

地牛再翻身！單日連四震 晚間22時44分規模5.3 最大震度宜花2級

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸青年峰會北京開幕 宋濤：堅守民族大義 把命運握在自己手中

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，大陸國台辦主任宋濤出席並致詞。記者陳宥菘／攝影
2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，大陸國台辦主任宋濤出席並致詞。記者陳宥菘／攝影

二○二六兩岸青年峰會昨日上午在北京開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞表示，民進黨當局不斷謀獨挑釁與外部干涉勢力勾連，不惜把台灣青年推向戰場。希望兩岸青年堅守民族大義，並把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中。

兩岸青年峰會由大陸國台辦、教育部、北京市政府等主辦，陸方包括政治局委員兼北京市委書記尹力、宋濤等官員出席，國台辦新設專責台胞赴陸學習、就業等有關工作的十局副局長呂慧亦到場。台方嘉賓以國民黨代表團為主，包括副主席張榮恭、青發會主委連勝武等。

連勝武表示，兩岸青年之間的隔閡其實不多，大家關心的事情都很相似。交流不是互相說服，而是要彼此理解，也不是強調彼此差異，而是尋找共同點。交流最珍貴的在於讓彼此有機會超越想像與標籤。

張榮恭則說，近期多場兩岸交流活動舉行，是維護台海和平穩定的中流砥柱，特別是青年可以成為推動兩岸和平發展的主力軍。他稱兩岸要交流、要對話、要和平，期許更多兩岸青年同意國民黨共同謀求兩岸同胞的安居樂業。

宋濤致詞時向兩岸青年提出三點意見：一是要立大志，為實現民族復興共同奮鬥；二是要明大義，為守護共同家園不懈奮鬥；三是要行大道，為增進同胞福祉努力奮鬥。

宋濤稱，所謂「大義」就是愛國主義、民族情懷，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞尤其是兩岸青年，要把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中」，要堅持一中原則和九二共識。他並指，大陸會不斷完善各項政策舉措，為台灣青年來大陸發展創造更多便利條件。

多名兩岸運動員、藝人在開幕式透過影片表達祝福。近年多在大陸發展的台灣歌手范瑋琪說，期待兩岸青年在此相聚相知、大陸奧運金牌桌球選手王楚欽說，願兩岸像比賽一樣「有來有往」。

宋濤 青年 兩岸 國台辦 北京

延伸閱讀

兩岸青年峰會北京開幕 國台辦主任宋濤：兩岸青年要堅守民族大義

范瑋琪、王楚欽影片現身兩岸青年峰會 稱願兩岸像比賽「有來有往」

陸委會示警多項兩岸活動具統戰風險 連勝武：是我們統戰別人

「統戰」定義為何？梁文傑：爭議是即使是統戰還是有人想參加

相關新聞

陸飛機撞樓案調查出爐！北京通報：駕駛有輕生念頭 是個人原因公安事故

北京中央商務區第一高樓「中國尊」中信大廈六月二十六日傍晚遭一架輕型運動飛機撞擊，造成機上一名飛行員死亡、現場十三人受傷。北京市朝陽區昨天通報調查結果稱，涉事飛行員長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」表述。經綜合調查，這是一起因「個人原因」造成的危害公共安全案件。

兩岸青年峰會北京開幕 宋濤：堅守民族大義 把命運握在自己手中

二○二六兩岸青年峰會昨日上午在北京開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞表示，民進黨當局不斷謀獨挑釁與外部干涉勢力勾連，不惜把台灣青年推向戰場。希望兩岸青年堅守民族大義，並把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。