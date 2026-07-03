陸飛機撞樓案調查出爐！北京通報：駕駛有輕生念頭 是個人原因公安事故

北京中央商務區第一高樓「中國尊」中信大廈六月二十六日傍晚遭一架輕型運動飛機撞擊，造成機上一名飛行員死亡、現場十三人受傷。北京市朝陽區昨天通報調查結果稱，涉事飛行員長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」表述。經綜合調查，這是一起因「個人原因」造成的危害公共安全案件。

「北京朝陽」微信公眾號昨天下午通報，六月二十六日，北京市朝陽區東三環附近發生一起輕型運動航空器碰撞高層建築事件。接報後，相關部門展開調查處置。受傷的十三人經救治後均無生命危險，其中一人已出院。

通報稱，經查，涉事航空器為阿若拉SA六十L單發雙座螺旋槳輕型飛機，註冊號Ｂ–十二ＰＰ。航空器駕駛員為劉姓男子，六十六歲，北京市人，自由職業者，離異獨居；他於二○二一年考取運動飛行執照，二○二四年考取私用飛行執照。

通報指出，事發當日下午，劉姓男子在北京市平谷區一處通用機場駕駛飛機起飛（按，石佛寺機場），先後進行伴飛和獨立飛行。劉姓男子在獨立飛行時偏離設定區域，並與機場失聯，隨後與高層建築發生碰撞，當場死亡。

通報稱，劉姓男子長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」的表述。綜合調查認定，這是一起因「個人原因」造成的危害公共安全案件。

此前，「北京朝陽」六月二十七日曾通報，六月二十六日十七時五十五分，朝陽區東三環附近一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中碰撞高層建築，機上僅駕駛員一人，已死亡；現場另有十三人受傷。

此次小飛機撞北京市中心高樓事件引發各界關注，一度被人懷疑有政治因素，還有人稱是中信員工的財務糾紛。外媒彭博日前報導指，這架小飛機當天一度闖入首都機場的航線，險些與客運班機相撞，導致兩架班機被迫中止降落，數架班機受到影響。

由於相關部門未能及時攔截這架飛入敏感空域的小飛機，已引發外界對航空監管部門和安全主管部門的質疑。有消息指，當時軍方直升機緊急起飛前往察看，但還沒飛到近處，小飛機已撞樓。