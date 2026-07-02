悼念林榮基逝世 賴總統：台灣繼續堅定守護民主

自香港來台的銅鑼灣書店店長林榮基今晚在台北馬階醫院病逝，享壽70歲。賴清德總統透過臉書回憶過往與林榮基互動的細節，他稱在台北重新開張的「銅鑼灣書店」，是一個有書香，也有自由空氣的地方；林榮基見證言論自由的可貴，也承受過威權打壓帶來的恐懼與傷痛，但他沒有選擇沉默。

賴總統指出，得知林榮基辭世的消息，心中非常不捨，他要向林榮基的家屬、朋友，以及所有關心香港自由與民主的朋友，表達最深切的哀悼。

賴總統說，他還記得，那年走進在台北重新開張的「銅鑼灣書店」，和林榮基碰面交談；那是一個有書香，也有自由空氣的地方；林榮基說話溫和，但眼神與信念，讓人感受到守護自由的堅定。

賴總統表示，林榮基的一生，見證了言論自由的可貴，也承受過威權打壓帶來的恐懼與傷痛；但他沒有選擇沉默，而是把銅鑼灣書店的招牌在台灣重新掛起，讓這間書店成為香港朋友相聚、發聲，也彼此支持的地方。

賴總統說，林榮基的離開令人悲傷，但他留下的勇氣，不會消失，台灣會記得，有一位香港書店人，曾經用最平凡也最堅定的方式，告訴我們自由多麼珍貴，也提醒我們，民主需要一代又一代人的努力守護。

賴總統說，台灣會繼續堅定守護民主、自由與人權，和所有不願向威權低頭的朋友站在一起。