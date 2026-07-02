董郁玉間諜罪入獄 疑罹癌申請保外就醫被拒

中共黨媒「光明日報」評論部副主任董郁玉因「間諜罪」遭判7年徒刑，其子董一夫表示，董郁玉因肺部發現腫瘤、懷疑罹患癌症而申請保外就醫，但遭獄方拒絕。

現年64歲的董郁玉，2022年在北京和一名日本外交官共進午餐時被捕，該名日本外交官雖也被拘留，但數小時後便獲釋。董郁玉自此遭拘留，並於2023年4月被控間諜罪，2024年11月29日一審被判刑7年。

紐約時報報導，董郁玉之子董一夫表示，董郁玉心律不整，獄中醫生發現他的肺部存在腫瘤，但未知是否惡性。董郁玉認為北京監獄醫院的設備不足，也沒有相關的專家可以幫他切除腫瘤，並判定是否惡性，因此申請保外就醫。

獄方主張，可以自獄外找專業醫生到監獄醫院，但董郁玉仍然相信監獄醫院的設備不足，以及獄方找來的醫生可能經驗不足。可是獄方仍堅持他們提出的方案，拒絕董郁玉保外就醫。

董郁玉被捕及遭判刑，美國國務院曾表示關切，許多國際人權組織、媒體自由組織也都表示過聲援。