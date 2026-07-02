銅鑼灣書店店長林榮基病逝 陸委會：深感不捨

銅鑼灣書店店長林榮基今晚病逝。陸委會表示，深感不捨與哀悼，後續將協助家屬與黃春生牧師處理後事，「我們悼念林先生，他熱愛台灣、支持民主自由的心，值得國人肯定」。

大陸委員會（陸委會）2日晚表示，對於林榮基今晚病逝深感不捨與哀悼，後續將協助家屬與黃春生牧師處理後事。

陸委會提到，在香港銅鑼灣書店事件中，林榮基遭到中共長期拘留，其後毅然揭發中共惡行。林榮基在港版國安法實施前移居台灣，讓銅鑼灣書店在台灣重生，成為自由的象徵。

陸委會感念，林榮基從不諱言對於台灣自由環境的支持，認同台灣的民主自由與人權核心價值，也曾語重心長地呼籲「有些東西不是垂手可得」。「我們悼念林先生，他熱愛台灣、支持民主自由的心，值得國人肯定」。

林榮基今晚在台北馬偕醫院病逝，享壽70歲。

香港銅鑼灣書店事件發生在2015年，書店被指控出版「禁書」，林榮基為當時被中共拘留當事人之一。林榮基後來移居台灣，在台灣重啟銅鑼灣書店，最初設址捷運中山站附近；後來搬遷到中正區金門街現址，在2024年9月20日重新開業。

林榮基於2024年9月19日接受中央社訪問時說，只要站在自由的土地上，就可以找到生活，健康與自由是最重要的事。開了一家書店有經營壓力，不過賣書是其次，更重要的是有個地方與人交流、推動閱讀，催生對於社會現狀的反思。