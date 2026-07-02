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不希望被稱為「流亡者」 銅鑼灣書店店長林榮基在朋友陪伴下離世

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
林榮基以書店為家，鐵床就放在銅鑼灣書店裡。聯合報系資料照片
林榮基以書店為家，鐵床就放在銅鑼灣書店裡。聯合報系資料照片

銅鑼灣書店店長林榮基，今晚7時於台北馬偕醫院辭世，享壽70歲。朋友轉述，林榮基癌症復發、上月拉下書店鐵門專心治療，上周二入住台北馬偕醫院，昨進入彌留狀態，今晚在朋友陪伴下離世。他雖因香港修訂「逃犯(送中)條例」移居台灣，但並不希望被稱為「流亡者」，「我只是一個來台灣開書店的人」。

林榮基原是香港銅鑼灣書店店長，書店以販售禁書聞名，被認為是香港出版自由的重要象徵。2019年香港打算修訂《逃犯條例》，林榮基擔心自己可能再被移交中國大陸，選選擇來到台灣，2020年在台北重開銅鑼灣書店，書店不僅成為「香港抗爭記憶」的地標，也為許多來台的港人提供移民資訊與精神食糧。

2015年，包括林榮基在內香港銅鑼灣書店五名股東與員工陸續失蹤，被證實身處大陸並遭受控制，引發國際關注。2016年林榮基獲准返港後，選擇公開披露被拘押經過，指自己遭監控、審問及要求交代書店資料，事件震動香港社會，2020年二月，引發此一事件的關鍵人物桂民海以「非法提供秘密情報」罪名被判十年牢獄，2019年來台的林榮基則實踐諾言，2020年在台北中山區重啟銅鑼灣書店。

光是地點的選擇，就可以看出林榮基對老店的懷念。重生的銅鑼灣書店緊鄰捷運中山站，對面就是新光三越。當時林榮基對記者表示，香港銅鑼灣書店也是緊鄰捷運站、位在百貨公司對面。不過，香港銅鑼灣書店是典型的「二樓書店」，台北版卻高升為「十樓書店」。

台灣銅鑼灣書店十多坪的空間預計放一萬種書，書架盡頭就是鐵床，上鋪是床、下鋪是書桌兼辦公室，廚具則放在陽台上。「我早就習慣以書店為家。」在香港有五年的時間，林榮基都睡在書店裡。他雖因香港修訂「逃犯(送中)條例」移居台灣，但說不希望被稱為「流亡者」，「我只是一個來台灣開書店的人」。

因書店惹禍，為什麼來台還是想開書店？「這輩子我只會做這件事」，當時林榮基告訴記者，自己喜歡看書、找書卻不喜歡藏書，「書不能收起來，收起來很浪費。」只有開書店可以滿足他，「我只希望有好書可以看、可以賣。」此外，他認為銅鑼灣書店可以提供香港的觀點，協助台灣人釐清和中國大陸的關係。

林榮基以書店為家，鐵床就放在銅鑼灣書店裡。聯合報系資料照片
林榮基以書店為家，鐵床就放在銅鑼灣書店裡。聯合報系資料照片

林榮基認為，銅鑼灣書店可以提供香港的觀點，協助台灣人釐清和中國大陸的關係。聯合報系資料照片
林榮基認為，銅鑼灣書店可以提供香港的觀點，協助台灣人釐清和中國大陸的關係。聯合報系資料照片

林榮基以書店為家，鐵床就放在銅鑼灣書店裡。聯合報系資料照片
林榮基以書店為家，鐵床就放在銅鑼灣書店裡。聯合報系資料照片

銅鑼灣書店 林榮基 香港

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