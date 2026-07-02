昨病況惡化陷入昏迷…銅鑼灣書店店長林榮基病逝 享壽70歲

來自香港來台的銅鑼灣書店店長林榮基因癌症復發，已於今晚台北馬階醫院病逝，享壽70歲。

中央廣播電台2日晚間引述台港經濟文化合作策進會董事長賴秀如證實指出，林榮基今（2）日晚上7時1分在台北馬階醫院病逝，享壽70歲。

林榮基創辦的銅鑼灣書店，曾出版被中共視為禁書的書籍，並在2015年發生數名相關人士失蹤或被拘留事件。2019年林榮基來台，並於2020年在台重啟銅鑼灣書店。

此前陸委會主委邱垂正曾在2024年11月造訪喬遷新址的銅鑼灣書店表示支持，稱這為移居台灣的港人提供一個閱讀場所，也示警台灣社會「一國兩制」不可信。據悉，此前對於林榮基情況，陸委會和台港策進會一直有關注與協助。

【中央社／台北2日電】

銅鑼灣書店店長林榮基今晚在台北馬偕醫院病逝，享壽70歲。

不願透露姓名的消息人士今晚對中央社表示，林榮基今晚於台北馬偕醫院病逝，根據目前可查獲的公開資料，林榮基在1955年12月生，享壽70歲。

這名消息人士指出，林榮基身體狀況欠佳，去年有癌症復發情況，一直在休養、調養。林榮基在6月30日送進台北馬偕醫院，當時人還是清醒的；昨天陷入昏迷狀態，病況進一步惡化，今晚7時01分被宣告死亡。

這名消息人士提到，林榮基在台灣沒有家人，這幾天都有在台港人朋友前往醫院探視，林榮基生命倒數時刻有人陪伴在身邊。

林榮基6月接受中央社訪問時表示，銅鑼灣書店狀態為暫停營業，會不會恢復營業、預計何時恢復營業「說不準」，必須視身體恢復狀況決定，「身體好就開、身體不好就沒有開」。

林榮基當時感謝醫院的醫治與照料，也感謝外界關心。

林榮基在台期間多次公開參與港人活動，力挺民主與自由。