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大陸自然資源部：日菲不得借劃界挑戰一中原則

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸自然資源部2日表示，日菲不得以任何形式將「台灣當局」引入所謂「劃界」進程，「否則將是對一中原則的嚴重挑釁」。圖為大陸自然資源部的海洋科考船「向陽紅22號」。圖／取自央視
大陸自然資源部2日表示，日菲不得以任何形式將「台灣當局」引入所謂「劃界」進程，「否則將是對一中原則的嚴重挑釁」。圖為大陸自然資源部的海洋科考船「向陽紅22號」。圖／取自央視

日本菲律賓5月28日峰會後宣布啟動海域劃界談判，主要是專屬經濟海域以及大陸棚等，由於涉及台灣東部海域，引起北京強烈反彈。大陸自然資源部在最新出具的「法律評論」中強調，日菲不得借劃界挑戰一中原則，日菲不得以任何形式將「台灣當局」引入所謂「劃界」進程，「否則將是對一中原則的嚴重挑釁」，同時也警告各國不應為日菲「提供協助」。

大陸自然資源部2日刊登該部海洋發展戰略研究所撰寫之「關於日菲宣布啟動雙邊海域劃界的法律評論」（含中文、英文兩個版本），做出上述宣示。

文章指出，日本和菲律賓近期宣布將啟動在「中國台灣島以東海域」的專屬經濟區和大陸架劃界談判。「中日菲在這一區域互為海上鄰國，日菲擬劃界區域與中國根據國際法可主張的專屬經濟區和大陸架大面積重疊。此舉未與中國協商，無視該區域的特定地理情況，違背國際法上主權平等和善意等原則以及合作與克制義務，構成國際不法行為」。為履行國際義務、承擔國家責任，「日菲應立即停止推進雙邊海域劃界談判」，積極與大陸展開協商。

文章重申大陸官方觀點，根據大陸國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，大陸在上述海域擁有專屬經濟區和大陸架，涉及台灣島以東海域的劃界談判，必須有大陸參與。日本、菲律賓繞開大陸擅自啟動所謂海域劃界談判，嚴重違反包括《公約》在內的國際法和國際關係基本準則，嚴重侵害大陸海洋權益，大陸決不允許。

在法律評估部分，文章提到日菲兩國在未與大陸充分協商情況下啟動專屬經濟區和大陸架劃界，違反國際法上的主權平等原則、違背合作義務與善意原則，同時忽視特定地理情況，違反克制義務侵損第三方權益，文章並強調日菲相關作法構成國際不法行為，應承擔國家責任=. 

文章「建議」，在已違背國際法情況下，日菲應儘快履行其國家責任，停止推進排除中國大陸的劃界進程，並主動與大陸就海域劃界及相關問題積極協商、開展合作。日菲不得借所謂「劃界」挑戰一個中國原則。日菲不得以任何形式將「台灣當局」引入所謂「劃界」進程，「否則將是對一中原則的嚴重挑釁」。文章也警告，各國不應為日菲提供協助，遠離國家責任和政治風險。「國際法要求所有國家不得協助他國實施國際不法行為。相關國家應充分評估參與此類行動或承認其合法性的法律後果，不介入、不支持、不承認日菲非法劃界進程」。

菲律賓 日本 北京

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