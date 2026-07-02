陸委會示警多項兩岸活動具統戰風險 連勝武：是我們統戰別人

陸委會近期示警多項大陸主辦的兩岸交流活動具統戰風險，國民黨青發會主委連勝武2日上午在北京出席2026兩岸青年峰會期間受訪表示，「我反而覺得是我們統戰別人，交流這種事情是雙向的」。他還說，不想花篇幅評論政府對兩岸交流的態度，因為「我們來賣鳳梨釋迦都會被貼標籤」。

從6月中旬海峽論壇、6月底中山論壇，國民黨皆由國民黨副主席張榮恭率團赴陸參與，並有許多台灣青年參加，陸委會則多次示警活動具統戰疑慮。

對此，連勝武在活動期間接受媒體聯訪時表示，自己反而認為是「我們統戰別人」，強調交流這種事情是雙向的，會繼續做「我們認為該做的事情、認為對的事情」。

大陸7月1日起實施「民族團結進步促進法」，陸委會提醒，這是跨境鎮壓的惡法，並指台灣人到大陸的風險高。對此，連勝武避談該法可能對在陸台人的影響，表示「我不住在這裡，而且這個是新的法律，我並不能給出意見」。

他話鋒一轉，稱自己更想談台灣怎麼會「變得沒有言論自由」，「只要跟執政黨有不同意見，都覺得自己的人身安危、方方面面受到一些威脅。」