觀光小兩會在APEC觀光部長會議時交流？陸委會：未與對方接觸

APEC第13屆觀光部長會議6月27日於澳門召開，本次由交通部觀光署陳玉秀署長代表率團與會，陳玉秀身兼台旅會董事長、陸方海旅會也由文旅部官員擔任主要職位，對於「觀光小兩會」有無接觸，陸委會表示，目前為止並沒有和對方文旅部的人接觸。

根據觀光署公布的照片，陸方參加官員包含文旅部長孫業禮、副部長高政等，由於陳玉秀兼任台旅會董事長，海旅會高層也由大陸文旅部官員擔任，本報記者2日下午在陸委會記者會上提問兩岸「觀光小兩會」是否有在澳門互動或者針對兩岸旅遊議題有所交流？

就此陸委會發言人梁文傑回應，觀光署長到澳門這次去參加APEC的觀光部長會議，都是在討論APEC設定的一些主題，「所以目前為止並沒有和對方的文旅部的人有什麼樣的接觸」。

據觀光署發布的新聞稿指出，參加上述會議時，為與其他與會經濟體觀光部長們有更多交流機會，此行陳玉秀主動出擊，於會議場邊進行10場會談，親自和不同經濟體部長級代表介紹台灣自行車、登山等戶外活動，並誠摯歡迎各經濟體代表來台灣參加台灣燈會。但並未詳細說明是與哪些經濟體交流。

此外，最新統計顯示近期金門的小三通往返兩岸的出入境就是屢創新高，光是上半年就已經突破108萬客流，其中此觀光簽證來旅遊的大陸旅客就高達快9萬人次。金門縣府表示去年起就有不斷向中央爭取小三通的通船班，但還沒有獲得核定。

就此梁文傑稱，交通部航港局目前的規劃就是碰到假期會加班次，碰到連續假期的時候可能加更多，類似這樣子。但他強調，現在很多人是利用小三通往返旅遊，因為機票跟船票加起來其實非常便宜，這個對於金門來說確實是一個很大的負擔，因為這些過路客，很多金門朋友說讓金門人自己坐飛機或是搭船時會造成很不方便，他指出，目前先用節假日加班次的方式來處理。