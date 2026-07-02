快訊

佐藤二朗公司最新聲明曝光 怒駁職場霸凌指控：諮詢專業人士「不構成騷擾」

賴總統子弟兵涉詐助理費一審判7年 立委林宜瑾聲明曝光

有錢不能自由運用？軍公教加薪4% 基層公務員喊話「這制度」也要改

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光小兩會在APEC觀光部長會議時交流？陸委會：未與對方接觸

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
APEC第13屆觀光部長會議6月27日於澳門召開，陸委會否認觀光小兩會有互動。圖／取自交通部觀光署官網
APEC第13屆觀光部長會議6月27日於澳門召開，陸委會否認觀光小兩會有互動。圖／取自交通部觀光署官網

APEC第13屆觀光部長會議6月27日於澳門召開，本次由交通部觀光署陳玉秀署長代表率團與會，陳玉秀身兼台旅會董事長、陸方海旅會也由文旅部官員擔任主要職位，對於「觀光小兩會」有無接觸，陸委會表示，目前為止並沒有和對方文旅部的人接觸。

根據觀光署公布的照片，陸方參加官員包含文旅部長孫業禮、副部長高政等，由於陳玉秀兼任台旅會董事長，海旅會高層也由大陸文旅部官員擔任，本報記者2日下午在陸委會記者會上提問兩岸「觀光小兩會」是否有在澳門互動或者針對兩岸旅遊議題有所交流？

就此陸委會發言人梁文傑回應，觀光署長到澳門這次去參加APEC的觀光部長會議，都是在討論APEC設定的一些主題，「所以目前為止並沒有和對方的文旅部的人有什麼樣的接觸」。

據觀光署發布的新聞稿指出，參加上述會議時，為與其他與會經濟體觀光部長們有更多交流機會，此行陳玉秀主動出擊，於會議場邊進行10場會談，親自和不同經濟體部長級代表介紹台灣自行車、登山等戶外活動，並誠摯歡迎各經濟體代表來台灣參加台灣燈會。但並未詳細說明是與哪些經濟體交流。

此外，最新統計顯示近期金門的小三通往返兩岸的出入境就是屢創新高，光是上半年就已經突破108萬客流，其中此觀光簽證來旅遊的大陸旅客就高達快9萬人次。金門縣府表示去年起就有不斷向中央爭取小三通的通船班，但還沒有獲得核定。

就此梁文傑稱，交通部航港局目前的規劃就是碰到假期會加班次，碰到連續假期的時候可能加更多，類似這樣子。但他強調，現在很多人是利用小三通往返旅遊，因為機票跟船票加起來其實非常便宜，這個對於金門來說確實是一個很大的負擔，因為這些過路客，很多金門朋友說讓金門人自己坐飛機或是搭船時會造成很不方便，他指出，目前先用節假日加班次的方式來處理。

陸委會 交通部 APEC 陳玉秀

延伸閱讀

小三通上半年旅客流量突破108萬人次 小三通增班迫在眉睫

國台辦稱民進黨應廢台獨黨綱 梁文傑：我們也沒要共產黨改名

反制陸民族新法嚴審陸人來台？陸委會：嚴格性跟便利性求平衡

「統戰」定義為何？梁文傑：爭議是即使是統戰還是有人想參加

相關新聞

觀光小兩會在APEC觀光部長會議時交流？陸委會：未與對方接觸

APEC第13屆觀光部長會議6月27日於澳門召開，本次由交通部觀光署陳玉秀署長代表率團與會，陳玉秀身兼台旅會董事長、陸方海旅會也由文旅部官員擔任主要職位，對於「觀光小兩會」有無接觸，陸委會表示，目前為止並沒有和對方文旅部的人接觸。

「統戰」定義為何？梁文傑：爭議是即使是統戰還是有人想參加

近期陸方舉辦的海峽論壇、中山論壇等活動，陸委會均以「統戰」稱之，對於「統戰」一詞的定義，陸委會副主委梁文傑今天表示，類似活動的固定規則跟模式，就是不證自明的統戰活動，並指「統戰」一詞在台灣還沒有法律的定義，但爭議不是在於「是不是統戰活動」，而是有些人認為「即使是統戰活動還是想去參加」。

高市早苗多次提及「印太構想」 陸外交部：製造分裂的小動作

日本首相高市早苗訪問印度期間，再次強調構建「自由開放的印太地區」的重要性，中國外交部發言人郭嘉昆今天對此表示，嘴上喊著自...

日測量船EEZ海底調查連2天遭陸干預 日本政府向陸抗議

日本海上保安廳今（2）日表示，日本測量船「光洋」號1日在沖繩縣魚釣島西北偏北約80公里、日本專屬經濟區（EEZ）內進行海底調查時，多次遭大陸海警局船隻要求停止作業。這也是大陸海警局連續2天要求日本測量船停止調查作業。

曾因斬首論惹議 陸駐大阪總領事薛劍再籲日本「端正中國觀」

去年於日相高市早苗發表「台灣有事」言論後，曾發布斬首論的大陸駐大阪總領事薛劍，7月1日出席大陸駐大阪總領館舉辦的「新思想、新時代、新成就」主題演講交流會，薛劍在會上演說時表示，當前中日關係面臨邦交正常化以來最嚴峻複雜局面，認為「日方應從根本上端正中國觀」。

梁文傑：預期中共將藉民族團結法製造案件 政府將提早因應警示

中國「民族團結進步促進法」上路，陸委會副主委梁文傑說，中共基本上將此法列為準憲法層次，已預期中共會藉此製造案件，政府須提早因應並警示；陸委會預告，將強化審查兩岸交流案件，涉統戰疑慮不予許可，並研議修法或立法反制跨境鎮壓，禁止加害人入境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。