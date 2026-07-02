快訊

佐藤二朗公司最新聲明曝光 怒駁職場霸凌指控：諮詢專業人士「不構成騷擾」

賴總統子弟兵涉詐助理費一審判7年 立委林宜瑾聲明曝光

有錢不能自由運用？軍公教加薪4% 基層公務員喊話「這制度」也要改

聽新聞
0:00 / 0:00

「統戰」定義為何？梁文傑：爭議是即使是統戰還是有人想參加

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑2日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑2日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影

近期陸方舉辦的海峽論壇、中山論壇等活動，陸委會均以「統戰」稱之，對於「統戰」一詞的定義，陸委會副主委梁文傑今天表示，類似活動的固定規則跟模式，就是不證自明的統戰活動，並指「統戰」一詞在台灣還沒有法律的定義，但爭議不是在於「是不是統戰活動」，而是有些人認為「即使是統戰活動還是想去參加」。

在2日的陸委會例行記者會上，有記者詢問，最近從海峽論壇、中山論壇到各種大陸主辦的兩岸青年交流活動，陸委會幾乎都用統戰來形容，陸委會對相關的活動是否有清楚的定義。

梁文傑舉例，最近國民黨副主席張榮恭連續參加福建海峽論壇、廣東海峽兩岸中山論壇、北京兩岸青年高峰會，都是國台辦舉辦，有國台辦宋濤講述陸方對兩岸的立場，這種場合的性質非常明確就是統戰活動，並指張榮恭「很賣力演出，算是非常稱職的演員」。

媒體追問，在統戰定義上，是不是陸委會的立場就是「只要有宋濤的都是統戰活動」，梁文傑回應，並不是說有誰就一定是統戰活動，而是這種活動的規格和固定模式，就是他在發表如何統一臺灣、統一之後會有哪些好處等等的演說，下面排排坐表示來的人都認同。

後續媒體繼續詢問怎麼定義「配合演出」，並指國民黨主席鄭麗文訪問大陸，在和大陸國家主席習近平會面時，陸方和台方都有對等時間講述其立場和看法。

梁文傑強調，定義絕對不是陸委會說了算，而鄭麗文去習鄭會，當時的發言基本上就是完全附和習近平的言論。中共辦活動，如果讓你能夠出席講話，一定要先確定會講什麼話，講的話一定要配合我說的話，才會讓你出席，「類似活動的固定規則跟模式，在我們看來就是不證自明的統戰活動」。

媒體再詢問，由於「統戰」一詞在我法律體系裡面沒有明確定義，只有部分行政命令、行政規則裡面有提到，但「統戰」一詞在台灣已經產生的強制性的行政效果，陸委會是否考慮在修法或是相關行政命令規則的研議當中，明確訂定哪種類型會被定義為統戰活動。

梁文傑回應，「統戰」一詞是從小受國民黨教育就知道這兩個字的意思，確實它不是法律名詞，在台灣的用語裡面，現在只能說是一個政策性的用語，但這兩個字在對岸是確確實實的東西，中共有統戰部，每個省市下面也有統戰單位，「民族團結進步促進法」基本上負責的單位就是統戰工作部。

他最後表示，這對對岸來說是很明確的存在，雖然在台灣還沒有法律上的定義，在政策用語上溝通並不會很困難。他認為，大家的爭議不是在於「是不是統戰活動」，而是有些人認為「即使是統戰活動還是想去參加」，差異是在這裡。

統戰 梁文傑 陸委會

延伸閱讀

反制陸民族新法嚴審陸人來台？陸委會：嚴格性跟便利性求平衡

梁文傑：預期中共將藉民族團結法製造案件 政府將提早因應警示

國台辦稱民進黨應廢台獨黨綱 梁文傑：我們也沒要共產黨改名

批陸「民族團結法」是「統一法」 陸委會：結合友盟力抗中共威脅

相關新聞

觀光小兩會在APEC觀光部長會議時交流？陸委會：未與對方接觸

APEC第13屆觀光部長會議6月27日於澳門召開，本次由交通部觀光署陳玉秀署長代表率團與會，陳玉秀身兼台旅會董事長、陸方海旅會也由文旅部官員擔任主要職位，對於「觀光小兩會」有無接觸，陸委會表示，目前為止並沒有和對方文旅部的人接觸。

「統戰」定義為何？梁文傑：爭議是即使是統戰還是有人想參加

近期陸方舉辦的海峽論壇、中山論壇等活動，陸委會均以「統戰」稱之，對於「統戰」一詞的定義，陸委會副主委梁文傑今天表示，類似活動的固定規則跟模式，就是不證自明的統戰活動，並指「統戰」一詞在台灣還沒有法律的定義，但爭議不是在於「是不是統戰活動」，而是有些人認為「即使是統戰活動還是想去參加」。

高市早苗多次提及「印太構想」 陸外交部：製造分裂的小動作

日本首相高市早苗訪問印度期間，再次強調構建「自由開放的印太地區」的重要性，中國外交部發言人郭嘉昆今天對此表示，嘴上喊著自...

日測量船EEZ海底調查連2天遭陸干預 日本政府向陸抗議

日本海上保安廳今（2）日表示，日本測量船「光洋」號1日在沖繩縣魚釣島西北偏北約80公里、日本專屬經濟區（EEZ）內進行海底調查時，多次遭大陸海警局船隻要求停止作業。這也是大陸海警局連續2天要求日本測量船停止調查作業。

曾因斬首論惹議 陸駐大阪總領事薛劍再籲日本「端正中國觀」

去年於日相高市早苗發表「台灣有事」言論後，曾發布斬首論的大陸駐大阪總領事薛劍，7月1日出席大陸駐大阪總領館舉辦的「新思想、新時代、新成就」主題演講交流會，薛劍在會上演說時表示，當前中日關係面臨邦交正常化以來最嚴峻複雜局面，認為「日方應從根本上端正中國觀」。

梁文傑：預期中共將藉民族團結法製造案件 政府將提早因應警示

中國「民族團結進步促進法」上路，陸委會副主委梁文傑說，中共基本上將此法列為準憲法層次，已預期中共會藉此製造案件，政府須提早因應並警示；陸委會預告，將強化審查兩岸交流案件，涉統戰疑慮不予許可，並研議修法或立法反制跨境鎮壓，禁止加害人入境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。