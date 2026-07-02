「統戰」定義為何？梁文傑：爭議是即使是統戰還是有人想參加

近期陸方舉辦的海峽論壇、中山論壇等活動，陸委會均以「統戰」稱之，對於「統戰」一詞的定義，陸委會副主委梁文傑今天表示，類似活動的固定規則跟模式，就是不證自明的統戰活動，並指「統戰」一詞在台灣還沒有法律的定義，但爭議不是在於「是不是統戰活動」，而是有些人認為「即使是統戰活動還是想去參加」。

在2日的陸委會例行記者會上，有記者詢問，最近從海峽論壇、中山論壇到各種大陸主辦的兩岸青年交流活動，陸委會幾乎都用統戰來形容，陸委會對相關的活動是否有清楚的定義。

梁文傑舉例，最近國民黨副主席張榮恭連續參加福建海峽論壇、廣東海峽兩岸中山論壇、北京兩岸青年高峰會，都是國台辦舉辦，有國台辦宋濤講述陸方對兩岸的立場，這種場合的性質非常明確就是統戰活動，並指張榮恭「很賣力演出，算是非常稱職的演員」。

媒體追問，在統戰定義上，是不是陸委會的立場就是「只要有宋濤的都是統戰活動」，梁文傑回應，並不是說有誰就一定是統戰活動，而是這種活動的規格和固定模式，就是他在發表如何統一臺灣、統一之後會有哪些好處等等的演說，下面排排坐表示來的人都認同。

後續媒體繼續詢問怎麼定義「配合演出」，並指國民黨主席鄭麗文訪問大陸，在和大陸國家主席習近平會面時，陸方和台方都有對等時間講述其立場和看法。

梁文傑強調，定義絕對不是陸委會說了算，而鄭麗文去習鄭會，當時的發言基本上就是完全附和習近平的言論。中共辦活動，如果讓你能夠出席講話，一定要先確定會講什麼話，講的話一定要配合我說的話，才會讓你出席，「類似活動的固定規則跟模式，在我們看來就是不證自明的統戰活動」。

媒體再詢問，由於「統戰」一詞在我法律體系裡面沒有明確定義，只有部分行政命令、行政規則裡面有提到，但「統戰」一詞在台灣已經產生的強制性的行政效果，陸委會是否考慮在修法或是相關行政命令規則的研議當中，明確訂定哪種類型會被定義為統戰活動。

梁文傑回應，「統戰」一詞是從小受國民黨教育就知道這兩個字的意思，確實它不是法律名詞，在台灣的用語裡面，現在只能說是一個政策性的用語，但這兩個字在對岸是確確實實的東西，中共有統戰部，每個省市下面也有統戰單位，「民族團結進步促進法」基本上負責的單位就是統戰工作部。

他最後表示，這對對岸來說是很明確的存在，雖然在台灣還沒有法律上的定義，在政策用語上溝通並不會很困難。他認為，大家的爭議不是在於「是不是統戰活動」，而是有些人認為「即使是統戰活動還是想去參加」，差異是在這裡。