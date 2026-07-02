國台辦稱民進黨應廢台獨黨綱 梁文傑：我們也沒要共產黨改名

陸委會主委邱垂正日前說沒有台獨問題，早上大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應指出，民進黨只有廢棄「台獨黨綱」，才能真正改善兩岸關係，就此陸委會副主委梁文傑表示，民進黨要不要放棄台獨黨綱是政黨的事。但是「中國共產黨號稱是共產黨，現在還有人會認為說中國是一個共產主義國家嗎？也沒有，我們也沒有叫你改名」。

梁文傑2日下午針對朱鳳蓮的相關說法，回應本報記者提問時重申「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實，也是我們所要捍衛的兩岸現狀」，他強調，「所以沒有所謂的台獨問題，只有被強制統一的問題」。

他並提到，至於民進黨要不要放棄它的台獨黨綱，這個是政黨的事。「但是我也必須要說一下，中國共產黨號稱是共產黨，現在還有人會認為說中國是一個共產主義國家嗎？也沒有，我們也沒有說叫你改名。國民黨的黨章裡面也是說三民主義五權憲法，但是現在的國民黨有人提出要廢監察院，那五權憲法在哪裡？我們也沒有要求說國民黨要改黨章」。

另外中共外長王毅與美國國務卿魯比歐6月30日通話時警告稱，台灣問題牽一髮而動全身，請問陸委會對於當前北京與華盛頓關係有何研判？梁文傑則指，「對相關的美中之間的互動和一些訊息我們都非常注意」。

有媒體詢問，朱鳳蓮2日提到大陸鮮奶價格僅為台灣的一半，兩岸在乳製品領域有相關的合作空間嗎？梁文傑表示，「台灣的鮮奶價格到底是高或不高，這個我不知道，但是我看到農業部長說會對國產鮮乳的合理價格區間，可能農業部接下來會給予建議」。他旋即表示，中國大陸產的很多東西，因為兩邊的物價水準不同，所以他們產的東西當然很多很多，比我們的便宜，不只是鮮奶，很多都比我們便宜，「那是理所當然的」。

他強調鮮乳的進出口涉及到檢疫和食安的問題，現在是陸方不願意在兩岸協議的架構之下，和我們主管機關就就食安跟檢疫的部分來做溝通，這個部分碰到障礙已經很久了，再進一步要其談其他的議題，就也無法顧及。他並補充，大家也知道大陸的乳製品常出一些問題，如果這個部分不能讓我們的安心的話，「其他就談不到了」。