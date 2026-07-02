反制陸民族新法嚴審陸人來台？陸委會：嚴格性跟便利性求平衡

今日行政院表示因應中共的「民族團結進步促進法」上路，將成立跨境鎮壓跨機關協處平台，對於是否會嚴審或調整大陸人士來台審查機制，陸委會指出，將在審查嚴格性跟往來的便利性間求取平衡。

陸委會副主委梁文傑2日下午主持記者會時，做出上述回應。他指出陸委會今天跟昨天也有對「民族團結進步促進法」有做了一些示警。還有一些分析認為該法會造成對境外人士、包括台灣在內，都會造成這個有跨境鎮壓的風險。

他重申，多了這部法律只是讓中共多了一個法律的武器和手段，它實質上沒有這部法律，很多事情他一樣在做。譬如說像孫憲（民革上海市委員會祖國和平統一促進委員會）這樣的統戰官員，政府審查大陸人士進來的時候，當然會有我們的標準，但是在這個標準之外，也要考慮兩岸確實是有一些商務來往的需求。所以「在審查的嚴格性跟往來的便利性之間，我們會去求取一個平衡」，他也稱，不管怎麼做都會有漏網之魚，「我們會想辦法來補正」。

而賴總統表示絕不會接受中共想要把「紅色恐怖」與「統戰滲透」的黑手伸進台灣社會，面對中國的威權擴張與步步進逼，執政團隊會建立預警機制與盤點反制措施，對於相關反制措施情況，梁文傑則指出，反制措施目前是跨部會在研商當中。

他隨即表示，「大家也要知道，現在只要牽涉到相關的國安法制，不管你要修法還是要立法，進到立法院，你不要說通過，甚至連要進行審查都很困難」，所以我們會在現行的法律制度之下，怎麼樣把行政機關的能力做到最大的運用和最有效率防治，如果到時候有結論會跟大家做報告。

他也駁斥大陸國台辦批評賴政府造謠抹黑，「像日本、英國、加拿大、美國等等，都已經發出對這部法律他們可能造成的一些影響都已經發出警告，那這個絕對不是我們在造謠抹黑」。

稍早，陸委會法政處專委李佩儒在行政院會報告指出，大陸長臂管轄入法增加對台威脅，政府因應策略也要強化兩岸的交流審查，「只要認定是涉及統戰的疑慮，我們就不會許可」。行政院則已依照賴總統指示，將從預防、保護以及反制三面向著手因應，並責成政委馬永成、林明昕督導，成立行政院層級的跨境鎮壓跨機關協處平台，整合內政部、外交部及陸委會等力量，反制大陸「跨境鎮壓」。