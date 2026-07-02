中共建黨紀念日將錯就錯？考證指正確應為7月23日

中共1日盛大舉行105週年黨慶紀念活動。中共成立於1921年，但經考證，召開「一大」（第一次全國代表大會）的日期並不是當年7月1日，而是7月23日。

香港星島日報報導，根據中共黨史權威資料考證，中共一大的實際開會時間為1921年7月23日。當時，來自上海、北京、武漢、廣州、長沙、濟南等地的10多個代表，齊聚上海法租界開會。會議期間，因遭到巡捕突擊搜查，參會代表緊急轉移至浙江嘉興南湖的遊船上繼續剩餘議程。經過討論，大會通過了中國共產黨的第一個綱領和決議。

中共將7月1日視為建黨紀念日的原因，與戰爭年代兵荒馬亂有關。上世紀二、三十年代，中共早期檔案資料在多次轉移、戰亂中大量遺失損毀。當時在延安曾經參加過「一大」的只有毛澤東、董必武兩人，但他們僅能回憶起大會召開於7月，卻無法精準記起具體日期。

據指出，1938年5月，毛澤東在延安抗日戰爭研究會發表「論持久戰」演講，首次公開提出：「今年7月1日，是中國共產黨建立的17週年紀念日」。1941年6月，中共中央正式印發文件，把7月1日作為法定、統一的中共建黨紀念日。

而中共一大開幕的具體日期，要到上世紀70年代末才由中共黨史專家考證確定為7月23日。