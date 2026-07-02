曾因斬首日相言論惹議 陸駐大阪總領事薛劍再籲日本「端正中國觀」

去年於日相高市早苗發表「台灣有事」言論後，曾發布斬首論的大陸駐大阪總領事薛劍，7月1日出席大陸駐大阪總領館舉辦的「新思想、新時代、新成就」主題演講交流會，薛劍在會上演說時表示，當前中日關係面臨邦交正常化以來最嚴峻複雜局面，認為「日方應從根本上端正中國觀」。

去年11月，薛劍一度在自己的社媒X帳號，就高市的發言表示，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」，引發各界矚目與日方抗議，後來薛劍刪去該文。

7月1日，大陸駐大阪總領館舉辦「新思想、新時代、新成就」主題演講交流會，薛劍出席並發表主旨演講，該館新聞稿稱，該活動「領區友好團體、華僑華人、青年學生代表等50餘人參加」，薛劍在演講中闡述中共自十八大以來，在經濟、貿易、科技、民生、社會治理等領域發展，介紹「習近平新時代中國特色社會主義思想」理念與內涵。

新聞稿指，薛劍指出，「當前中日關係面臨邦交正常化以來最嚴峻複雜局面，日本『新型軍國主義』妄動日益凸顯，日方應從根本上端正中國觀，切實改變現行錯誤對華政策」；與會人員則呼籲，日本各界應「客觀理性看待中國發展，積極參與到共建人類命運共同體的時代洪流中來。」