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高市早苗多次提及「印太構想」 陸外交部：製造分裂的小動作

中央社／ 台北2日電
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

日本首相高市早苗訪問印度期間，再次強調構建「自由開放的印太地區」的重要性，中國外交部發言人郭嘉昆今天對此表示，嘴上喊著自由開放，心裡想著對立對抗，這樣名不副實的理念與地區國家求和平、謀發展、促合作的共同心願背道而馳，也注定不會得到真心認同。

今年以來，日本首相高市早苗頻繁提及「新版自由開放印太構想」，日方各層級官員訪問菲律賓、越南、澳洲等國，都就這一構想廣泛進行遊說。但中國對美、日等國推行的「印太戰略」始終持強烈的反對與排斥態度，並將其視為西方國家意圖孤立、圍堵中國的地緣政治工具。

中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上針對相關提問表示，亞太地區需要的是穩定而不是動盪，注重的是合作而不是分裂。維護戰後國際秩序，維護聯合國憲章宗旨和原則，是亞太實現繁榮穩定的根基，也是地區國家的共同責任。

他說，面對一些製造分裂，挑動對抗的小動作，地區國家比任何時候都更加需要擦亮眼睛，團結一心，維護好亞太合作的正確方向，通過對話協商增進互信，通過互利合作守護安寧，共同建設繁榮穩定、開放融通、普惠包容、和衷共濟的亞太。

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