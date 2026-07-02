香港中聯辦重組架構 分析：北京改變對港工作重點

香港中聯辦近日重組工作架構，有專家分析，這反映出中國中央對港工作有了變化，今後更加著重金融、青年及地區事務工作。

香港中聯辦是中國中央駐港機構，其最新機構設置有辦公廳、社會工作部、經濟金融一部、經濟金融二部、教育和青年部、法律工作部、港島區事務部、九龍區事務部、新界東區事務部、新界西區事務部等。

有媒體發現，與之前的架構相比，上述設置有了一些變化，包括：原有經濟部改為經濟金融一部、經濟金融二部；原有教育科技部、青年工作部不見了，變為教育和青年部；新界工作部改為新界東區事務部、新界西區事務部；新增社會發展部。

中國全國港澳研究會顧問劉兆佳今天接受中央社記者訪問時說，上述架構重組反映出中國中央調整了對港工作，今後更加著重金融、青年和地區事務工作，而這也符合特區政府當前施政的優先次序。

他說，要推動金融、青年和地區事務工作，需要兩地配合，比如在金融方面推動人民幣國際化，以及在青年工作方面改善教育質素和提升工作機會。

他說，新設社會發展部可能是要加強與社會各界的聯繫，以及推動社會各界特別是中資機構積極參與香港的公益慈善活動。

此外，明報在相關報導中引述消息人士說，有關改革安排相信可以進一步支持行政長官和特區政府依法施政，提高治理水準、排解民生憂難，並與政府共同維護和諧穩定。