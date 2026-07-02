快訊

佐藤二朗公司最新聲明曝光 怒駁職場霸凌指控：諮詢專業人士「不構成騷擾」

賴總統子弟兵涉詐助理費一審判7年 立委林宜瑾聲明曝光

有錢不能自由運用？軍公教加薪4% 基層公務員喊話「這制度」也要改

聽新聞
0:00 / 0:00

香港中聯辦重組架構 分析：北京改變對港工作重點

中央社／ 香港2日電

香港中聯辦近日重組工作架構，有專家分析，這反映出中國中央對港工作有了變化，今後更加著重金融、青年及地區事務工作。

香港中聯辦是中國中央駐港機構，其最新機構設置有辦公廳、社會工作部、經濟金融一部、經濟金融二部、教育和青年部、法律工作部、港島區事務部、九龍區事務部、新界東區事務部、新界西區事務部等。

有媒體發現，與之前的架構相比，上述設置有了一些變化，包括：原有經濟部改為經濟金融一部、經濟金融二部；原有教育科技部、青年工作部不見了，變為教育和青年部；新界工作部改為新界東區事務部、新界西區事務部；新增社會發展部。

中國全國港澳研究會顧問劉兆佳今天接受中央社記者訪問時說，上述架構重組反映出中國中央調整了對港工作，今後更加著重金融、青年和地區事務工作，而這也符合特區政府當前施政的優先次序。

他說，要推動金融、青年和地區事務工作，需要兩地配合，比如在金融方面推動人民幣國際化，以及在青年工作方面改善教育質素和提升工作機會。

他說，新設社會發展部可能是要加強與社會各界的聯繫，以及推動社會各界特別是中資機構積極參與香港的公益慈善活動。

此外，明報在相關報導中引述消息人士說，有關改革安排相信可以進一步支持行政長官和特區政府依法施政，提高治理水準、排解民生憂難，並與政府共同維護和諧穩定。

北京 香港

延伸閱讀

香港移交29年 李家超拋3大施政目標 1地區建設全速推進

港授勳466人 3人獲頒大紫荊 宏福苑殉職消防員追授金英勇勳章

涉高層人事與重大決策？ 中央政治局召開會議提及「其他事項」

大陸民族團結要靠法律？學者：凸顯其民族宣傳工作的失敗

相關新聞

觀光小兩會在APEC觀光部長會議時交流？陸委會：未與對方接觸

APEC第13屆觀光部長會議6月27日於澳門召開，本次由交通部觀光署陳玉秀署長代表率團與會，陳玉秀身兼台旅會董事長、陸方海旅會也由文旅部官員擔任主要職位，對於「觀光小兩會」有無接觸，陸委會表示，目前為止並沒有和對方文旅部的人接觸。

「統戰」定義為何？梁文傑：爭議是即使是統戰還是有人想參加

近期陸方舉辦的海峽論壇、中山論壇等活動，陸委會均以「統戰」稱之，對於「統戰」一詞的定義，陸委會副主委梁文傑今天表示，類似活動的固定規則跟模式，就是不證自明的統戰活動，並指「統戰」一詞在台灣還沒有法律的定義，但爭議不是在於「是不是統戰活動」，而是有些人認為「即使是統戰活動還是想去參加」。

高市早苗多次提及「印太構想」 陸外交部：製造分裂的小動作

日本首相高市早苗訪問印度期間，再次強調構建「自由開放的印太地區」的重要性，中國外交部發言人郭嘉昆今天對此表示，嘴上喊著自...

日測量船EEZ海底調查連2天遭陸干預 日本政府向陸抗議

日本海上保安廳今（2）日表示，日本測量船「光洋」號1日在沖繩縣魚釣島西北偏北約80公里、日本專屬經濟區（EEZ）內進行海底調查時，多次遭大陸海警局船隻要求停止作業。這也是大陸海警局連續2天要求日本測量船停止調查作業。

曾因斬首論惹議 陸駐大阪總領事薛劍再籲日本「端正中國觀」

去年於日相高市早苗發表「台灣有事」言論後，曾發布斬首論的大陸駐大阪總領事薛劍，7月1日出席大陸駐大阪總領館舉辦的「新思想、新時代、新成就」主題演講交流會，薛劍在會上演說時表示，當前中日關係面臨邦交正常化以來最嚴峻複雜局面，認為「日方應從根本上端正中國觀」。

梁文傑：預期中共將藉民族團結法製造案件 政府將提早因應警示

中國「民族團結進步促進法」上路，陸委會副主委梁文傑說，中共基本上將此法列為準憲法層次，已預期中共會藉此製造案件，政府須提早因應並警示；陸委會預告，將強化審查兩岸交流案件，涉統戰疑慮不予許可，並研議修法或立法反制跨境鎮壓，禁止加害人入境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。