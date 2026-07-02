伊朗已故最高領袖葬禮 大陸將派人大副委員長出席

中國外交部今天宣布，全國人大常委會副委員長何維將代表中方出席3日在德黑蘭舉行的伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）的葬禮。伊朗長期受到西方國家制裁及孤立，但中國則被視為伊朗的堅定盟友。

伊朗政府3月證實，86歲的最高領袖哈米尼已死於美國與以色列發動的攻擊。

長期受國際社會制裁的伊朗，一直與中國保持良好關係，且中國是伊朗最大的貿易夥伴，也是伊朗最大的石油買家，一直引起國際社會側目。然而，今年2月底美伊戰爭爆發，中東局勢陷入動盪，中國在口頭上卻保持低調、微妙的模糊立場，也引發外界揣測。

不過，美軍仍曾在美伊戰爭期間，截獲伊朗官方船隻疑似從中國載運軍用物資前往伊朗。然而，中國也有多艘貨輪受到伊朗封鎖荷莫茲海峽的影響，因此也傳出北京曾向伊朗施壓要求開放海峽。

伊朗國營電視台6月中旬報導，統治近37年、於2月28日遭到以色列和美國空襲身亡的哈米尼將於7月9日下葬。