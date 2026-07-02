梁文傑：預期中共將藉民族團結法製造案件 政府將提早因應警示

中國「民族團結進步促進法」上路，陸委會副主委梁文傑說，中共基本上將此法列為準憲法層次，已預期中共會藉此製造案件，政府須提早因應並警示；陸委會預告，將強化審查兩岸交流案件，涉統戰疑慮不予許可，並研議修法或立法反制跨境鎮壓，禁止加害人入境。

中國7月1日起實施「民族團結進步促進法」，主張民族團結的事業堅持由中國共產黨領導，且可究責境外組織與個人等。行政院長卓榮泰說，將從預防、保護、反制三面向因應，並成立行政院層級的「跨境鎮壓跨機關協處平台」。

陸委會指出，在預防方面，將強化全民識讀與公務員教育訓練，加強把關機關人員赴陸，也會強化審查兩岸交流案件，涉統戰疑慮不予許可；反制跨境鎮壓部分，將研議修法或立法，強化入境管控、禁止加害人入境。

陸委會提到，將規劃完善援助與保護機制，包括專線報案電話、個資外洩協助變更個資、免費心理諮商、在陸家屬返台就學、海外關懷服務等。

對於修法或立專法反制的初步方向，以及是否比照中國公布禁止入境的加害人黑名單。陸委會副主委梁文傑說，現在與國安有關的法律，在立法院都很難通過，連審查都很難，修法是考慮選項，但目前還是在既有法律架構下，用一切可能資源做好準備；此外，政府不會公布黑名單，但現在中國人來台都要經過審查，也有一定標準。

針對是否會公布與中國有簽署司法合作或引渡協定的國家。梁文傑說，中共基本上將民族團結進步促進法列為準憲法層次，已預期中共會以此法製造案件，政府必須提早因應、發出警示，目前在跨部會平台建構反制與援助機制，若有具體方案會說明。

外交部研究設計會副主任林世欣補充，外交部持續追蹤、更新相關引渡協定適用範圍、實際執行情形，並密切注意相關發展，適時提醒民眾風險與必要協助。民眾出國時也應多留意當地相關法令規定與潛在風險，也可到外交部領事事務局網站注意旅遊警示。