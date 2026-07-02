谷立言稱美對台政策不變 國台辦：某些人對川普涉台表態「陽奉陰違」

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受本報專訪表示，台灣有支持維持現狀的7成民意，可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎，並稱美國對台政策不變、對台軍售沒有暫停。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2）日不指名暗批，「某些人」對美國總統川普的涉台表態「陽奉陰違」，在台灣問題上製造雜音、汙衊抹黑大陸對台政策。

大陸國台辦2日上午召開例行記者會。有港媒提問，近日AIT台北辦事處處長谷立言接受《聯合報》專訪稱，台灣有7成民意支持維持現狀，可作為兩岸對話的基礎，谷立言還指大陸嘗試在台灣製造分裂，不會得到想要的結果；也提到「美國對台政策不變，對台軍售沒有暫停」，國台辦對此有何評論？

朱鳳蓮回應，中美元首會晤達成重要共識，取得豐碩成果。「某些人上躥下跳，對特朗普（川普）總統的涉台表態陽奉陰違，在台灣問題上製造雜音，對大陸對台政策汙衊抹黑，用心險惡，我們對此堅決反對。」

朱表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀。任何人、任何勢力妄想改變這一現狀的企圖都不會得逞。」

另有陸媒問，近日台灣有輿論指，在美中雙方都在努力建立溝通、降低風險的背景下，民進黨當局必須正視，台海和平需要政治互信，其「台獨黨綱」問題不再只是民進黨黨內議題，更是影響兩岸政治互信、和平交流及台海穩定的重要因素。國台辦對此有何評論？

朱回應，民進黨頑固堅持「台獨」立場，「台獨黨綱」是其處心積慮搞「台獨」、企圖把台灣從中國分裂出去的例證。民進黨當局上台以來，大肆勾連外部勢力謀「獨」挑釁，嚴重破壞兩岸關係，威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣民眾安全福祉，遭到廣大台灣同胞的反對和唾棄。

朱稱，「台獨」與台海和平水火不容。「倚外謀獨」換不來安全與和平，「以武謀獨」只會將台灣一步步帶向災難深淵。台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉，始終繫於兩岸關係和平發展和祖國統一。

朱指出，民進黨只有廢棄「台獨黨綱」，停止「台獨」分裂活動，承認體現一個中國原則的「九二共識」，才能真正改善兩岸關係，確保台海和平穩定。她並稱，我們願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強同台灣各政黨、團體和各界人士交流溝通，共同為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。