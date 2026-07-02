賴總統稱陸「以農逼政」 陸國台辦：民進黨「跪美輸誠」

賴清德總統近日表示，中國將農產品武器化，企圖「以農逼政」，不是藉題禁止輸入就是提高關稅。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2）日回應稱，大陸一直都是台灣農產品的重要出口地，並批評民進黨當局長期單方面限制大陸農產品輸入台灣，阻撓兩岸正常經貿往來和交流合作，還「跪美輸誠」，損害台灣相關產業利益和民眾福祉。

大陸國台辦2日上午召開例行記者會。有媒體提問，賴清德近日稱，中國將農產品武器化，企圖以農逼政，包括借題禁止輸入、提高關稅；美國和日本已成為台灣農產品前兩大出口市場。國台辦對此有何評論？

朱鳳蓮回應，大陸一直都是台灣農產品的重要出口地。我們秉持「兩岸一家親」理念，盡最大努力為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，採取一系列措施，幫助台灣農漁民朋友拓展大陸市場，為台灣農漁產品找出路、拓銷路、穩收益，讓越來越多台灣農漁民享受到中國式現代化發展紅利，過上更美好的生活。

朱批評，民進黨當局不僅長期單方面限制大陸農產品輸入台灣，包括超過千餘項農產品，阻撓兩岸正常經貿往來和交流合作，還揚言懲處積極推動台灣農漁產品輸陸的縣市長和相關農漁協會。

朱並稱，民進黨當局還「跪美輸誠」，出賣台灣核心產業，對美國4,885項工業產品及1,482項農產品實施「零關稅」，嚴重損害台灣相關產業利益和民眾福祉。

朱表示，誰真心實意為民眾謀利，誰專橫跋扈擋民眾獲利，台灣農漁民心中有明明白白的一筆帳。她稱，台灣基層業者憂心忡忡，對民進黨當局不僅不幫助農漁民解決實際問題，還極力阻撓兩岸交流合作、妄想靠獻祭島內產業和民眾生計討外人歡心，有極大憤慨。

朱最後指，奉勸民進黨當局停止政治操弄，多做有利於台灣民眾利益福祉的事情。