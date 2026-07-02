批陸「民族團結法」是「統一法」 陸委會：結合友盟力抗中共威脅

中共《民族團結進步促進法》本月1日正式施行，大陸委員會今（2）日表示，該法對全體台灣人強加「強制統一」法律義務，實質上就是以「民族團結」為外衣包裝的「統一法」，台灣人民拒絕接受。陸委會並指，政府未來將結合世界友盟國家，共同力抗中共威脅與跨境鎮壓，捍衛國人權益。

陸委會2日中午發布新聞稿表示，政府將強化全民識讀與公務員訓練，凝聚全體共識，並依循賴清德總統指示「預防、保護、反制」3面向著手，結合世界友盟國家，力抗中共威脅與跨境鎮壓，捍衛國人權益。

陸委會說明，促進法標誌著中共對台從「反對台獨」轉向「強制促統」的法律戰全新階段，並將「國家統一」與「民族團結」掛勾，透過民族團結概念鋪陳，實質上最終目的就是要完成統一。

陸委會指出，中共不僅藉由法律強制要求「鑄牢中華民族共同體意識」，使未來在兩岸交流活動中，即使消極不配合促統，也可能被中共以「破壞民族團結」進行制裁；同時，促進法運用長臂管轄，將全世界納入規範，即使是在境外的行為，中共也可能進行訴追。

陸委會批評，這是透過惡劣的跨境鎮壓行為進行恫嚇或威脅，藉此逼迫全世界進行自我審查，「我們決不接受」。

陸委會強調，促進法片面賦予台灣人「維護民族團結」及促統的法律義務，同時中共將更積極運用促進法，從事兩岸經貿、宗教、文化、教育、體育等各領域交流活動，並納入「依法促統」內涵，破壞兩岸「健康有序」交流環境。促進法再一次將台灣及全體台灣人民納入其國內法管轄，對我國人與主權尊嚴造成威脅，「我們予以嚴正譴責」。

陸委會指出，針對中共透過「以法促統」、「強制統一」、「跨境鎮壓」3項手法迫使我國人接受其政治主張，政府將強化全民識讀與公務員教育訓練，凝聚全民共識、強化行政審查，維護兩岸「健康有序」交流。

陸委會接著指，行政院已建立跨部會平台，結合機關能量保護國人，建立預防及反制工作，完善援助及保護機制，並與友盟國家建立合作機制，反對中共跨境鎮壓，以全面維護國人安全。

陸委會最後重申，中華民國是主權獨立國家，台灣主體性不容侵害，中共企圖透過促進法達到兩岸強制統一，台灣人民拒絕接受。政府將持續推動各項工作，呼籲國人認清中共最終目標就是消滅中華民國及否定政府對台灣的管轄權，全體國民都應共同捍衛國家主權與民主自由環境，拒絕中共帶有政治企圖的交流統戰活動。