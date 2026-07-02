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小三通上半年旅客流量突破108萬人次 小三通增班迫在眉睫

聯合報／ 記者王長鼎／金門即時報導
金門小三通上半年旅客流量突破108萬人次，小三通增班迫在眉睫。記者蔡家蓁／攝影
金門小三通上半年旅客流量突破108萬人次，小三通增班迫在眉睫。記者蔡家蓁／攝影

兩岸人員往來逐步恢復常態，金門小三通」航線呈現明顯回溫趨勢。根據統計，2026年截至6月底，經由金廈泉小三通航線入出境之旅客累計已突破108萬人次，其中持觀光簽證來金旅遊的中國大陸旅客達8萬9540人次。依相關數據顯示，小三通在疫情後逐步常態化運作，跨境人流與觀光需求同步成長，並對金門在地經濟產生實質帶動效果。

金門縣政府觀光處指出，今年在政策與跨境流動能量釋放之下，往返客運量提前於6月底即衝破百萬大關，較2025年同期86萬1752人次，大幅成長逾2成5，其中台籍旅客占約78.95%，而陸籍旅客約占19.74%，至於外籍旅客則占1.31%。

依此數據顯示，隨著兩岸政策逐漸放寬，陸客赴金旅遊與民間經貿往來的需求不斷上升。小三通航線憑藉著便利性與高性價比，已成為兩岸客群往來的熱門首選通道，預計今年底的總人次將有望大幅超過去年，突破往返200萬人次。

縣長陳福海表示，小三通重啟開放後，旅客人次逐年遞增，不僅讓金門與廈門、泉州等大陸閩南沿海地區的聯繫更加緊密，也使金門成為陸客前來台灣與離島旅遊的首選之地。

他說，從各項數據指標來看，金門觀光相關產業，包括住宿、餐飲、交通及地方特產等，營收均呈現回升趨勢，並有望在暑期旺季帶動新一波成長，進一步鞏固金門作為兩岸交流節點的功能。

陳福海指出，近期船班需求快速增加，其中金廈航線每日24航次多呈滿載，假日更出現訂位困難情形，尤其暑期旺季到來，船班更是捉襟見肘。觀光處長許績鑫表示，縣府自2025年起即不斷向中央爭取增加小三通船班，但始終未獲核定，如今已影響國人之剛性對外交通需求，未來仍將持續推動運能擴充，期許中央能看到問題所在，解決地方務實之對外交通瓶頸，在往返旅客增加的同時，航班亦能逐步恢復至疫情前狀態，以紓解剛性需求之交通運輸壓力。

根據縣府觀光處最新統計，近期經小三通往返兩岸的入出境單日旅次屢創新高，近十日日均人次達6800人，顯示台客、陸客及外籍旅客往來十分頻繁。

此外，在持旅遊簽前來金門旅遊的陸客群體中，自由行（個人旅遊）仍占逾9成6的高比例。陸客除了深度體驗金門在地文化外，近年金門各處影視打卡景點、特色坑道酒窖等文化地場域，亦吸引大量年輕族群造訪。隨著暑期活動如親子嘉年華展開，預期將進一步活絡金門在地觀光市場。

縣府觀光處表示，面對暑假旅遊高峰，已強化通關效率並優化旅遊服務環境。未來將持續推動文化創意、生態旅遊及在地產業深化發展，以提升小三通在跨境旅遊市場中的競爭力。最後，縣府強調觀光產業是金門經濟發展的重要引擎。

未來將持續爭取海空航班常態化增班與小三通通關程序簡化，在促進旅運便利的同時，推動經濟復甦與永續發展，並強化金門在兩岸互動中的關鍵中介角色。

金門小三通上半年旅客流量突破108萬人次，小三通增班迫在眉睫。記者蔡家蓁／攝影
金門小三通上半年旅客流量突破108萬人次，小三通增班迫在眉睫。記者蔡家蓁／攝影

金門小三通上半年旅客流量突破108萬人次，小三通增班迫在眉睫。記者蔡家蓁／攝影
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小三通 金門 疫情

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