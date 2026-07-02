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影／防制中國民族團結法 行政院成立政院層級協處平台

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑（左起）、勞動部部長洪申翰、行政院發言人李慧芝、國防部次長陳文星、行政院人事總處副人事長張秋元中午一起出席行政院會後記者會，針對中共7月1日正式實施《民族團結進步促進法》等相關問題回應。記者蘇健忠／攝影
陸委會副主委梁文傑（左起）、勞動部部長洪申翰、行政院發言人李慧芝、國防部次長陳文星、行政院人事總處副人事長張秋元中午一起出席行政院會後記者會，針對中共7月1日正式實施《民族團結進步促進法》等相關問題回應。記者蘇健忠／攝影

陸委會副主委梁文傑、勞動部部長洪申翰、行政院發言人李慧芝、國防部次長陳文星、行政院人事總處副人事長張秋元中午一起出席行政院會後記者會，行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰談話，針對中共7月1日正式實施《民族團結進步促進法》，院長表示近年來中國持續制定具有境外管轄和與制裁效果的法律工具，從反分裂國家法、反間諜法、數據安全法以及反外國制裁法，甚至是懲獨22條，形成日益綿密的長臂管轄網絡，並且不斷擴大適用對象，意圖迫使台灣人民來服從中國所設定的政治框架，強制對台統一政策的法制化與推進。

行政院長卓榮泰表示從7月1號開始，實施的民族團結進步促進法，更進一步來擴張跨國鎮壓、跨境壓迫的制度化以及法律化，企圖將中國的政治管轄、思想控制，以及恐懼的治理延伸到世界各地。這正反映了中國威權統治的本質，試圖以模糊、不明確和獨裁的法律概念，限制全球人民的言論思想，以及政治參與，還有自由，只要不符合中國所定義的政治標準，都可能被任意的認定是違法，讓全世界所有珍視民主、自由的人，都可能成為中國長臂管轄的對象。台灣會從預防、保護、反制3面向因應，將成立行政院層級的「跨境鎮壓跨機關協處平台」，整合內政部、法務部、陸委會、等機關的跨部會的力量，來全力保護國人的安全。針對反制中國跨境鎮壓成立行政院層級的「跨境鎮壓跨機關協處平台」，整合內政部、法務部、陸委會、等機關的跨部會的力量，來全力保護國人的安全，也請外交部協同相關部會，持續擴大與友盟國家的合作，團結國際民主力量，共同反制中國的蠻橫行徑。

陸委會副主委梁文傑表示中共《民族團結進步促進法》，在中共的定位之中，基本上是列為準憲法的層次，所以中共對這部法律是相當認真的，預期他們接下來會從這部法律入手，然後製造一些案件，政府會成立跨部會平台建構一些反制跟援助的機制，具體的方案會再跟大家做說明。記者蘇健忠／攝影
陸委會副主委梁文傑表示中共《民族團結進步促進法》，在中共的定位之中，基本上是列為準憲法的層次，所以中共對這部法律是相當認真的，預期他們接下來會從這部法律入手，然後製造一些案件，政府會成立跨部會平台建構一些反制跟援助的機制，具體的方案會再跟大家做說明。記者蘇健忠／攝影

大陸委員會法政處專門委員李佩儒表示中共《民族團結進步促進法》，傳遞「非統」等於「即獨」，意圖迫使台灣人民來服從中國所設定的政治框架，強制對台統一政策的法制化與推進。記者蘇健忠／攝影
大陸委員會法政處專門委員李佩儒表示中共《民族團結進步促進法》，傳遞「非統」等於「即獨」，意圖迫使台灣人民來服從中國所設定的政治框架，強制對台統一政策的法制化與推進。記者蘇健忠／攝影

行政院 政院 李慧芝

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