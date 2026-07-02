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范瑋琪、王楚欽影片現身兩岸青年峰會 稱願兩岸像比賽「有來有往」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，台灣歌手范瑋琪（范范）透過影片表示，期待兩岸青年相聚、相知，一起勇敢追夢。記者陳宥菘／攝影
2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，台灣歌手范瑋琪（范范）透過影片表示，期待兩岸青年相聚、相知，一起勇敢追夢。記者陳宥菘／攝影

2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，多名兩岸運動員、藝人透過影片表達祝福。近年多在大陸發展的台灣歌手范瑋琪（范范）表示，期待兩岸青年相聚、相知，一起勇敢追夢。大陸頂尖桌球選手王楚欽則說，願兩岸像比賽一樣，有來有往。

范瑋琪近期參加大陸綜藝節目「乘風2026」（浪姐7）再次引發關注。她透過影片表示，每一次站上舞台，都是一次心與心的靠近，很期待兩岸的青年朋友們，在這裡相聚、相知，一起分享夢想，一起勇敢追夢。

大陸奧運金牌桌球選手王楚欽表示，一顆小球，兩岸熱愛，揮拍出擊，山海無礙。願我們像比賽一樣，有來有往，每一板都拚出精彩，為2026兩岸青年峰會加油打call。

現效力於中國職籃CBA北京北汽隊的台灣籃球員陳盈駿說，讓我們用體育架起連心橋，厚植友誼、共創未來。

此外，2024年曾跟馬英九基金會陸生團來台交流的大陸射擊運動員、奧運冠軍楊倩，引用立委王世堅名句創作出歌曲「沒出息」而在兩岸暴紅的音樂人王搏，還有大陸主持人何炅、歌手張杰等人，都透過影片發聲。

兩岸青年峰會是由大陸國台辦、教育部、全國青聯和北京市政府共同主辦，今年主題是「攜手繪青春 奮進新時代」。

2日上午在北京開幕式，陸方包括中共中央政治局委員兼北京市委書記尹力、國台辦主任宋濤等官員出席並致詞，國台辦新設專責台胞赴陸學習實習、就業創業等有關工作的十局副局長呂慧亦到場。

台灣與會者以國民黨代表團為主，包括副主席張榮恭、青發會主委連勝武、青年部主任李昶志、青工總會副會長葉瀚謙等人。

2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，大陸奧運金牌桌球選手王楚欽透過影片表示，願兩岸像比賽一樣，有來有往。記者陳宥菘／攝影
2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，大陸奧運金牌桌球選手王楚欽透過影片表示，願兩岸像比賽一樣，有來有往。記者陳宥菘／攝影

王楚欽 范瑋琪 兩岸

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