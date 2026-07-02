兩岸青年峰會北京開幕 國台辦主任宋濤：兩岸青年要堅守民族大義

2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞表示，民進黨當局不斷謀獨挑釁與外部干涉勢力勾連，不惜把台灣青年推向戰場。希望兩岸青年堅守民族大義，把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中。

兩岸青年峰會是由大陸國台辦、教育部、全國青聯和北京市政府共同主辦，主題是「攜手繪青春 奮進新時代」。陸方包括中共中央政治局委員兼北京市委書記尹力、國台辦主任宋濤、共青團中央書記處第一書記阿東、教育部副部長徐青森等官員出席並致詞，國台辦新設專責台胞赴陸學習實習、就業創業等有關工作的十局副局長呂慧、北京市台辦主任霍光峰亦到場。

台灣與會者以國民黨代表團為主，包括國民黨副主席張榮恭、青發會主委連勝武、青年部主任李昶志、青工總會副會長葉瀚謙等人。

宋濤首先表示，中共總書記習近平對兩岸青年寄予厚望，指出兩岸青年好，兩岸未來才會好。他接著向兩岸青年提出三點意見，一是要立大志，為實現民族復興共同奮鬥；二是要明大義，為守護共同家園不懈奮鬥；三是要行大道，為增進同胞福祉努力奮鬥。

宋濤稱，所謂「大義」就是愛國主義、民族情懷，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞尤其是兩岸青年，要把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中。」他稱台獨與台海和平水火不容，民進黨當局不斷謀獨挑釁，與外部干涉勢力勾連，不惜把台灣青年推向戰場。希望大家堅守民族大義，堅持一中原則和九二共識。

宋濤指，大陸始終秉持兩岸一家親的理念，持續深化兩岸交流合作和融合發展，不斷完善各項政策舉措，為台灣青年來大陸發展創造更多便利的條件。歡迎更多台胞來大陸追夢、築夢、圓夢。

尹力說，目前在北京的台灣青年台胞超過1萬人、台灣學子超過2千人、台企有1,100餘家。這些變化反映兩岸青年越走越親，合作領域越來越廣。他表示，今年是大陸「十五五」開局之年，北京將持續優化青年發展環境，積極為台胞台灣青年辦好實事。還將支持北京台灣高校及社團互訪。

張榮恭致詞時談到，已故台塑集團創辦人王永慶曾說「大陸也是咱們的」，這麼豪邁的言論，反映台灣青年完全可以把大陸當作是我們施展拳腳、發揮智慧的地方。他重申兩岸要交流、要對話、要和平，期許更多兩岸青年同意國民黨共同謀求兩岸同胞的安居樂業。

連勝武表示，兩岸青年之間的隔閡其實不多，大家關心的事情都很相似。「交流不是互相說服，而是要彼此理解；不是強調彼此差異，而是尋找共同點。」交流最珍貴的，在於讓彼此有機會超越想像與標籤。

2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，中共中央政治局委員兼北京市委書記尹力出席並致詞。記者陳宥菘／攝影

2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，國民黨青發會主委連勝武出席並致詞。記者陳宥菘／攝影

2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，台灣與會者以國民黨代表團為主，包括副主席張榮恭出席並致詞。記者陳宥菘／攝影