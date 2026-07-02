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共軍反腐擴大 分析：擴至軍改後領域

中央社／ 台北2日電

中國全國人大常委會6月26日終止15人的全國人大代表資格，包括6名共軍高級將領。分析稱，這顯示始於2023年的本輪軍隊反腐不僅沒有收尾，反而持續擴展至軍改後受提拔的部分高級將領。

這次被終止全國人大代表資格的將領分別是前中央軍委裝備發展部部長許學強（空軍上將）、前空軍政委郭普校（空軍上將）、前西部戰區政治委員李鳳彪（陸軍上將）、前聯勤保障部隊司令王抗平（空軍中將）、前南部戰區陸軍政委尹紅星（陸軍中將）以及前網路空間部隊司令張明華（陸軍中將）。

對於中國全國人大常委會的公告，新加坡聯合早報近日發文分析，官方雖尚未公布6人出事原由，也未說明屬於哪個案件的延伸調查，但結合近兩年持續推進的軍隊反腐，這批將領出事應與本輪整肅行動有所關聯。

6名落馬將領大多來自2015年底中共軍改後建立的重要機構，或是在軍改後走上關鍵崗位，分別來自軍委機關、軍兵種、戰區、聯勤保障以及新域新質作戰力量等不同系統，顯示本輪反腐已從火箭軍、裝備採購等個別領域擴大至軍改後形成的主要領域。

這篇文章分析，若說中共之前查辦卸任中央軍委副主席徐才厚、郭伯雄是2012年中共18大後整肅軍隊、打破既有利益格局的重要一步，那麼始於2023年的本輪反腐則更多涉軍改後的新體制和班子成員。

文章提到，過去兩年當局整肅目標從火箭軍、裝備採購而逐步擴大至中央軍委機關、戰區、軍兵種、聯勤保障以及網路空間等新域新質作戰力量，範圍不斷延伸。從涉及機構和將領層級來看，本輪反腐應該也是持續檢視軍改後領導體系的重要過程，也說明中共高層對軍隊政治忠誠和組織紀律的整肅並未隨著軍改完成而結束，反腐之風反而愈刮愈烈。

文章稱，中共21大召開前，這場軍隊反腐恐難告一段落，並將持續重塑軍改後形成的領導體系，進而形塑共軍未來人事佈局與權力結構。

共軍 中央軍委 全國人大

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