陸新制「民族團結法」遭質疑 國台辦：無「模糊入罪、非統即獨」問題

大陸《民族團結進步促進法》1日正式實施後，台灣關切該法是否可能造成「模糊入罪」、擴大「跨境鎮壓」的問題。大陸國台辦發言人朱鳳蓮2日在記者會上回應，完全沒有外界所稱「模糊入罪」、「非統即獨」問題，並批評陸委會與民進黨當局相關說法是「造謠抹黑」，故意混淆視聽、編造所謂風險，恐嚇台灣民眾，製造「寒蟬效應」。

國台辦2日上午召開例行記者會。媒體提問指出，陸方將如何界定「破壞民族團結」與正當兩岸民間交流之間的法律邊界？在相對模糊的定義下，是否會有推翻過去兩岸民間交流紅利的風險。記者也問，若台灣民眾赴大陸旅遊時，在個人手機上討論兩岸公共事務，或涉及對兩岸政治身分的個人見解、言論，是否會面臨被扣留執法，甚至被實施「跨境鎮壓」的風險？

朱鳳蓮回應，陸委會對《民族團結進步促進法》的有關說法完全是造謠抹黑，故意混淆視聽，編造所謂「風險」恐嚇台灣民眾，製造「寒蟬效應」。她稱，兩岸交流的大門始終是敞開的，「我們始終歡迎廣大台胞、台商來大陸開展各領域交流合作，台胞、台商來大陸既方便又輕鬆，不需要有任何顧慮。」

朱表示，我們也始終依法維護包括台灣同胞在內的兩岸同胞生命財產安全和合法權益，同時堅持依法打擊各類違法犯罪，「如果『台獨』勢力出於謀『獨』目的施行分裂民族、破壞民族團結的行為，也必將依法受到懲治。」

另有媒體提問，陸委會和民進黨稱《民族團結進步促進法》「太過主觀」，陸方如何回應對該法「模糊入罪」或「非統即獨」的定義，是否能明確界定？

朱回應，完全沒有所謂「模糊入罪」、「非統即獨」的問題。民進黨當局的有關說法完全是造謠抹黑，故意混淆視聽，編造所謂「風險」，恐嚇台灣民眾。

朱稱，我們始終歡迎廣大台胞台商來大陸開展各領域交流合作，台胞台商來大陸既方便又輕鬆。我們也始終依法維護包括台灣同胞在內的兩岸同胞生命財產安全和合法權益，堅持依法打擊各類違法犯罪。

另，媒體關切，有民進黨人士稱《民族團結進步促進法》是透過追究境外組織與個人責任，對台灣學界、媒體形成寒蟬效應，並以法律工具擴大「跨境鎮壓」？

朱鳳蓮回應，該法作為維護中華民族根本利益和整體利益的促進型法律，「其正式實施，將為民族團結進步事業的行穩致遠提供堅實法治保障，為推動全國各族人民共同以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業凝聚磅礴力量。」

朱稱，該法實施有利於進一步促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸同胞共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感。

朱批評，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，出於政治私利，一再對該法說三道四、造謠抹黑，編造謊言，故意混淆視聽，目的是煽動兩岸對立對抗，恐嚇台灣民眾，居心叵測，不會得逞。