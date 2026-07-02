陸海警巡查我東部海域 國台辦批民進黨：淪外部勢力幫凶

大陸海警近期在台灣東部海域開展執法巡查，引發台灣及美英法德等國關切。對於賴清德總統上月批評大陸「假借執法之名，遂行擴張之實」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2）日回應稱，大陸海警在相關海域巡查是「依法行使管轄權」，並批評民進黨當局對日本、菲律賓侵權行徑「裝聾作啞」，卻借機散播「台獨」分裂謬論、煽動「反中抗中」，已淪為外部勢力侵害中華民族整體利益的幫凶。

大陸國台辦2日上午召開例行記者會。媒體關切，對於大陸海警近日在台灣東部海域開展執法巡查活動，賴清德稱，近期中國海上行動，是假借執法之名，遂行擴張之實，破壞印太區域安全及和平穩定現狀，也破壞以規則為基礎的國際秩序。

朱鳳蓮稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架。日本、菲律賓繞開中國擅自啟動在相關海域劃界談判，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重侵害中國海洋權益，完全非法無效。

朱表示，大陸海警在相關海域開展執法巡查，是依法行使管轄權，是維護國家領土主權和海洋權益的正義之舉，也是針對日本、菲律賓繞開中國擅自啟動在該海域劃界談判、侵害中國海洋權益採取的必要行動。

朱鳳蓮指，「民進黨當局」對日、菲侵權行徑裝聾作啞，對島內民眾利益受損視而不見，卻借機大肆散播「台獨」分裂謬論，煽動「反中抗中」，已淪為外部勢力侵害中華民族整體利益的幫凶。這種卑劣無恥的行徑必遭兩岸同胞的唾棄。

另有媒體提問指，美國、英國、法國、德國對大陸海警船赴台灣島以東海域開展執法巡查表示關切，聲稱有關執法行動威脅地區穩定、航行自由及國際航運安全等，台灣地區外事部門也對此進行炒作，國台辦有何評論。

朱鳳蓮回應，「我們的行動合理合法、正當必要，有利於維護中華民族根本利益和兩岸同胞共同利益，有利於維護地區穩定和海上秩序，有利於保障兩岸漁民生命財產安全。」

朱稱，有關國家應尊重中國的主權、領土完整和海洋權益，而不是混淆是非、顛倒黑白，「民進黨當局不僅對日、菲妥協退讓，還為外部勢力侵權行為幫腔，損害中華民族整體利益及台灣漁民切身利益，淪為民族敗類，已遭到兩岸同胞的唾棄，必遭歷史清算。」