中國海警連2天要求日本測量船停止在EEZ作業

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受本報專訪表示，台灣有支持維持現狀的7成民意，可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎，並稱美國對台政策不變、對台軍售沒有暫停。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2）日不指名暗批，「某些人」對美國總統川普的涉台表態「陽奉陰違」，在台灣問題上製造雜音、汙衊抹黑大陸對台政策。

2026-07-02 15:21