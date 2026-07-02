聽新聞
0:00 / 0:00
中國海警連2天要求日本測量船停止在EEZ作業
日本海上保安廳今天表示，日本測量船「光洋」在沖繩縣魚釣島（釣魚台主島）北北西方約80公里處的日本專屬經濟區（EEZ）內進行調查作業時，多次遭中國海警船要求停止作業，但測量船仍持續作業。這是中國海警連續第2天要求日本測量船停止在EEZ內進行調查。
共同社2日報導，日本海上保安廳表示，台北時間1日下午3時20分左右，當「光洋」測量船正進行有關大陸棚的海底基礎調查時，中國海警船透過無線電廣播要求測量船離開該海域，情況持續到當晚7時30分左右。
測量船回應稱，相關調查是依國際法進行的正當調查活動，並持續作業。
報導表示，日本政府已通過外交管道向中方提出抗議。
報導又表示，中國海警局也曾在6月30日，要求日本海上保安廳的另一艘測量船「拓洋」停止在日本EEZ內進行調查作業。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。