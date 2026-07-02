快訊

北方之王崛起！英國下一任首相會有新未來？

拒否柴逆襲成史上第一隻警犬 領犬員揭考上鐵飯碗3關鍵：完勝大型狗

民進黨立委林宜瑾詐領助理費上千萬 一審重判7年

聽新聞
0:00 / 0:00

中國海警連2天要求日本測量船停止在EEZ作業

中央社／ 台北2日電

日本海上保安廳今天表示，日本測量船「光洋」在沖繩縣魚釣島（釣魚台主島）北北西方約80公里處的日本專屬經濟區（EEZ）內進行調查作業時，多次遭中國海警船要求停止作業，但測量船仍持續作業。這是中國海警連續第2天要求日本測量船停止在EEZ內進行調查。

共同社2日報導，日本海上保安廳表示，台北時間1日下午3時20分左右，當「光洋」測量船正進行有關大陸棚的海底基礎調查時，中國海警船透過無線電廣播要求測量船離開該海域，情況持續到當晚7時30分左右。

測量船回應稱，相關調查是依國際法進行的正當調查活動，並持續作業。

報導表示，日本政府已通過外交管道向中方提出抗議。

報導又表示，中國海警局也曾在6月30日，要求日本海上保安廳的另一艘測量船「拓洋」停止在日本EEZ內進行調查作業。

日本 釣魚台 無線電

延伸閱讀

日本測量船在沖繩近海專屬經濟區 多次遭中方要求停止作業

2名日本人在大連被捕 北京：須遵守中國法律法規

2日籍員工在陸被捕...陸外交部：中日關係面臨嚴重困難 責任全在日方

紐時：北京對日施壓環環相扣 把日方每一步都視為挑釁紅線

相關新聞

谷立言稱美對台政策不變 國台辦：某些人對川普涉台表態「陽奉陰違」

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受本報專訪表示，台灣有支持維持現狀的7成民意，可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎，並稱美國對台政策不變、對台軍售沒有暫停。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2）日不指名暗批，「某些人」對美國總統川普的涉台表態「陽奉陰違」，在台灣問題上製造雜音、汙衊抹黑大陸對台政策。

賴總統稱陸「以農逼政」 陸國台辦：民進黨「跪美輸誠」

賴清德總統近日表示，中國將農產品武器化，企圖「以農逼政」，不是藉題禁止輸入就是提高關稅。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（2）日回應稱，大陸一直都是台灣農產品的重要出口地，並批評民進黨當局長期單方面限制大陸農產品輸入台灣，阻撓兩岸正常經貿往來和交流合作，還「跪美輸誠」，損害台灣相關產業利益和民眾福祉。

批陸「民族團結法」是「統一法」 陸委會：結合友盟力抗中共威脅

中共《民族團結進步促進法》本月1日正式施行，大陸委員會今（2）日表示，該法對全體台灣人強加「強制統一」法律義務，實質上就是以「民族團結」為外衣包裝的「統一法」，台灣人民拒絕接受。陸委會並指，政府未來將結合世界友盟國家，共同力抗中共威脅與跨境鎮壓，捍衛國人權益。

小三通上半年旅客流量突破108萬人次 小三通增班迫在眉睫

兩岸人員往來逐步恢復常態，金門「小三通」航線呈現明顯回溫趨勢。根據統計，2026年截至6月底，經由金廈泉小三通航線入出境之旅客累計已突破108萬人次，其中持觀光簽證來金旅遊的中國大陸旅客達8萬9540人次。依相關數據顯示，小三通在疫情後逐步常態化運作，跨境人流與觀光需求同步成長，並對金門在地經濟產生實質帶動效果。

范瑋琪、王楚欽影片現身兩岸青年峰會 稱願兩岸像比賽「有來有往」

2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，多名兩岸運動員、藝人透過影片表達祝福。近年多在大陸發展的台灣歌手范瑋琪（范范）表示，期待兩岸青年相聚、相知，一起勇敢追夢。大陸頂尖桌球選手王楚欽則說，願兩岸像比賽一樣，有來有往。

兩岸青年峰會北京開幕 國台辦主任宋濤：兩岸青年要堅守民族大義

2026兩岸青年峰會2日上午在北京開幕，大陸國台辦主任宋濤致詞表示，民進黨當局不斷謀獨挑釁與外部干涉勢力勾連，不惜把台灣青年推向戰場。希望兩岸青年堅守民族大義，把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。