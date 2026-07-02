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中共南寧艦、衡陽艦首抵香港 3日起開放民眾登艦參觀

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中共海軍南寧艦、衡陽艦2日清晨抵達香港水域，艦艇編隊在香港特區政府船隊、中共駐港部隊艦艇伴航下駛入維多利亞港。新華社
中共海軍南寧艦、衡陽艦2日清晨抵達香港水域，艦艇編隊在香港特區政府船隊、中共駐港部隊艦艇伴航下駛入維多利亞港。新華社

香港主權移交29周年之際，中共海軍「南寧艦」、「衡陽艦」今（2）日清晨抵達香港水域，展開5天開放參觀與文化交流活動。2艦將於3至5日在昂船洲軍營碼頭開放民眾登艦參觀。

據央視新聞，由中共海軍導彈驅逐艦「南寧艦」、導彈護衛艦「衡陽艦」組成的海軍艦艇編隊，攜艦載直升機、陸戰隊員，於2日清晨抵達香港，開啟為期5天的系列開放參觀和文化交流活動。這是2艦首次抵香港。

報導稱，3至5日，南寧艦、衡陽艦將在昂船洲軍營碼頭面向港澳民眾、青少年學生等群體開放，並展開軍事體驗、訓練展示等互動交流活動，讓港澳民眾更加直觀、深入了解新時代國防和軍隊建設發展情況。

大陸國防部6月29日宣布，南寧艦、衡陽艦組成的艦艇編隊，將於7月2至6日訪問香港，並舉辦開放參觀及文化交流活動。

公開資料顯示，南寧艦舷號162，是共軍052D型導彈驅逐艦第17號艦，2021年4月12日入役，屬052D加長版第4艘，滿載排水量約7,500噸。

衡陽艦舷號568，是054A型導彈護衛艦第4艘，2008年6月30日入役，滿載排水量約4,000噸。

中共 香港 主權

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