中共南寧艦、衡陽艦首抵香港 3日起開放民眾登艦參觀

北京七月一日舉行中共建黨一○五周年紀念大會，主要內容是習近平發表「七一講話」。今年「七一講話」原以為是例行文章，但在最後時刻加了重要性。中共宣傳部門以「學金句、悟深意」來展開全黨全國即時宣導，粗線條觀察，可拆解出兩大看點，即看背景、看內容。

2026-07-02 01:15