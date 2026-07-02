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陸學者：中共對台重點 仍在團結台胞

聯合報／ 記者陳宥菘蔡晉宇周佑政／台北—北京連線報導
大陸對台工作重點仍在「團結台胞」，深化兩岸交流融合。圖為中共總書記習近平。 路透
大陸對台工作重點仍在「團結台胞」，深化兩岸交流融合。圖為中共總書記習近平。 路透

中共總書記習近平昨首次說出「堅決『打擊』台獨」，上海海峽兩岸研究會研究員包承柯分析，「打擊」是對賴清德總統台獨挑釁的「針對性」用詞，大陸對台重點仍在「團結台胞」，深化兩岸融合。

包承柯提到，中共二十大制定對台工作方針時，台灣方面賴清德總統還沒上台，但賴清德上台後，大陸方面認定他的「挑釁程度提升」，因而在二○二四年對台工作會議時首次將「反對台獨」的說法加重為「打擊台獨」。他續指，習近平這次再次使用「打擊」，是對賴清德的挑釁的「針對性」用詞。

大陸昨正式實施「民族團結進步促進法」，身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中執會表示，這對包括台灣在內的國際社會帶來跨境鎮壓與寒蟬效應，絕不會接受、更不會坐視中共想要把紅色恐怖與統戰滲透的黑手伸進台灣社會。

賴總統表示，這是中國政府進一步升級的長臂管轄，對境外進行跨境鎮壓攻擊。

台獨 習近平 中共 賴清德 包承柯 台胞

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