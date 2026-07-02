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共軍將領異動 建軍節有望晉升2上將

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
X平台帳號「中國人事觀察」日前透過央視新聞聯播的中共建黨一○五年音樂會畫面，發現共軍兩位中將已經擔任正戰區職位，即將升任上將。圖為今年三月大陸兩會期間，共軍與武警部隊代表團步入會場。中新社
X平台帳號「中國人事觀察」日前透過央視新聞聯播的中共建黨一○五年音樂會畫面，發現共軍兩位中將已經擔任正戰區職位，即將升任上將。圖為今年三月大陸兩會期間，共軍與武警部隊代表團步入會場。中新社

共軍反腐風暴下，全軍只剩四名上將。港媒昨報導，日前出席慶祝中共成立一○五周年音樂會的共軍將領有海軍上將董軍、陸軍中將張曙光、空軍上將韓勝延、空軍中將王剛，這一座次表明，張曙光與王剛已晉升「正戰區級」，有望共軍「八一建軍節」前晉升為上將。

中共一○五周年黨慶音樂會六月廿九日晚間在北京舉行，中共總書記習近平等中央領導人同約三千名觀眾一起觀看演出。港媒明報昨日刊文引據X平台「中國人事觀察」指出，出席音樂會的共軍高階將領依照座次有董軍、張曙光、韓勝延、王剛等人。

董軍是國防部長，韓勝延是中部戰區司令員，張曙光原任陸軍紀委書記，主持陸軍政治工作，王剛原任空軍副司令員，主持軍事工作。

「中國人事觀察」指出，王剛左手側是中央軍委聯合參謀部副參謀長、陸軍中將祝傳生，因中央軍委聯合參謀部級別最高，祝傳生是最高級別的戰區副將，張曙光和王剛兩位中將的位次順序優先於他，表明二人已晉升為正式的戰區軍官，並將很快晉升為上將。其中張曙光疑似佩掛中央軍委紀委臂章，並可能提前鎖定中央軍委委員席位。

報導表示，張曙光曾任中央軍委紀委紀檢監察局局長、北部戰區空軍紀委書記、陸軍紀委書記，是身兼中央軍委紀委書記的中共軍委副主席張升民的老部下，暫時未確認是否已擔任軍委紀委書記。而王剛曾任空軍參謀長助理、空軍參謀長、空軍副司令員，預料接替「失蹤」的常丁求擔任空軍司令員。

共軍反腐風暴下，除了軍委主席之外的六名中央軍委領導已五人落馬，各大戰區、軍兵種群龍無首，全軍只剩四名上將，包括張升民、董軍、韓勝延以及東部戰區司令員楊志斌。楊志斌、韓勝延是在去年十二月晉升為上將。

另根據音樂會座位，四月中旬遭免去外交部副部長的孫衛東，座位排在中央政法委秘書長訚柏、中央政研室主任唐方裕後面，中央網信辦主任莊榮文、中央軍民融合辦常務副主任（正部級）邵新宇前面。按中直機關序列，他的職務只能是中央國安辦常務副主任。此次出席活動也是孫衛東三月底以來首度亮相。

共軍 中共 陸軍

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