王毅與魯比歐通話：台灣問題牽一髮動全身

中共政治局委員兼外長王毅與美國國務卿魯比歐通話，他特別提到，「台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」。

據新華社，王毅6月30日同美國國務卿魯比歐通電話。

王毅表示，今年5月，大陸國家主席習近平同川普總統在北京達成構建「中美建設性戰略穩定關係」等一系列重要共識，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引、明確發展方向。他強調，構建建設性戰略穩定關係是兩國民心所向、國際社會所盼，也是中美根本利益之所繫。「雙方應排除干擾，克服障礙，沿著這一正確方向堅定走下去」。

王毅指出，雙方應始終秉持平等、尊重、互惠的精神，將兩國元首的重要共識轉化為具體的政策和切實的舉措。

他提到，構建建設性戰略穩定關係不是一句口號，需要付諸行動，相向而行，久久為功。為此，雙方要拉長合作清單，打造更多積極議程，同時壓縮問題清單，管控各種風險隱患。「台灣問題牽一發動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」。

雙方一致認為，兩國外長此次通話是積極、建設性的，同意共同落實好兩國元首達成的重要共識，繼續以靈活方式保持溝通。

此前5月中旬川習會在北京舉行，隨後美方邀請習近平9月24日訪美。