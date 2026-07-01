大陸民族團結要靠法律？學者：凸顯其民族宣傳工作的失敗

中共《民族團結進步促進法》今（1）日起實施，台灣師範大學東亞學系教授范世平在一場座談會上表示，很少看到一個國家為了民族團結特別設立法律，民族認同應是人民內心自然形成，而不是靠僵硬法律規範。他並指，中共多年來不斷宣傳「中華民族偉大復興」與民族意識，最後卻是透過法律要求人民團結，反而凸顯其民族宣傳工作的失敗。

中華亞太菁英交流協會1日上午於台北舉行「強制統一？跨境鎮壓？中共《民族團結進步促進法》對台影響與因應」座談會，由台北海洋科技大學教授吳瑟致主持，陸委會副主委梁文傑、台灣師範大學東亞學系教授范世平、中央研究院法律學研究所副研究員陳玉潔、台北地院國安專庭法官許凱傑共同參與。

范世平指，這部法律共有7章65條，但與其說是法律，更像是一份政策宣導，核心概念就是「鑄牢中華民族共同體意識」。他形容該法具有「假、大、空」三大特質；所謂「假」，是法條雖稱各民族一律平等，但中國對新疆與西藏人權的迫害眾人皆知。

他續指，所謂「大」，是整部法律涵蓋範圍極廣，從國家到個人、從中央到地方政府，幾乎無所不包；所謂「空」，則是雖有一章提到法律責任，卻無具體罰則，導致法律空有其表。

范世平表示，中共現有國安法律已經「疊床架屋」，顯示習近平對執政缺乏自信，也反映中共只是把法律作為維護政權穩定的工具。

陳玉潔則從法律與人權角度分析，這部法律象徵中共將民族議題「安全化、法治化、責任化」。她表示，「促進民族團結進步」在這部法律中被界定為「全體中國人民的共同責任」，且從中央、地方政府到學校、社會團體、企業、網路平台、家庭與個人，都被賦予「鑄牢中華民族共同體意識」的義務。

陳玉潔指，這部法律與1984年的《民族區域自治法》不同，過去法律強調區域自治，這部法律強調共同性、命運共同體與同化概念，並未真正容納民族差異與多元性。

陳玉潔也說，該法有許多過於寬泛的概念，例如「破壞民族團結進步」、「製造民族分裂」，以及對中國進行「污衊、抹黑、遏制、打壓、滲透破壞」等用語，都不是清楚的行為規範，將給行政、公安與國安機關很大的裁量空間。

許凱傑則表示，從中共近20年法律戰脈絡來看，中共透過法律逐步擴大對台施壓範圍。過去部分台灣人可能認為，只要不主張台獨、與中國和平相處即可，但新法要求的是不得破壞民族團結，甚至要積極促進民族團結，範圍更加擴大。

許凱傑指，該法設有序言，且反覆提及中國共產黨與統一，顯示其重點並不只是民族團結，而是把中共領導與統一目標包裝在法律之中。他說，未來中共可能進一步透過司法或行政機關提出更細部規範，也可能公布相關名單，以展現這部法律會被實際運用。

吳瑟致則表示，這部法律對習近平而言，是重要的法律建制工程，與其強調的「中華民族偉大復興」及「中華民族共同體」密切相關，特別選在中共建黨105周年當天實施，政治意涵濃厚。他認為，該法對內提供中共處理新疆、西藏、香港等議題的合法性包裝，對外則是中共跨境鎮壓與國族主義擴張的一部分。