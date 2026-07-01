快訊

29萬勞力士遭誤當垃圾丟掉！公司要求全額賠償 實習生下場出爐

美股早盤／晶片股遇獲利回吐、美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

小非農數據不如預期 台指期夜盤上半場紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

中國拒絕巴拉圭經貿往來要求 呼籲順應潮流

中央社／ 台北1日電

針對巴拉圭外交部長拉米雷斯（Ruben Ramirez）昨日表示，只要不必中斷與台灣的外交聯繫，巴拉圭對與中國開展貿易持開放態度一事，中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，希望巴拉圭政府和領導人順應歷史潮流和人民願望，早日站到歷史正確的一邊。

據澎湃新聞報導，郭嘉昆表示，中方已經多次就有關問題闡明立場。希望巴拉圭政府和領導人做出符合本國根本和長遠利益的正確的決斷，不要再自陷孤立。

「南方共同市場」（Mercosur）領袖正在巴拉圭舉行峰會，準備正式啟動與日本的貿易談判。巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國，也是南方共同市場中唯一未與中國建交的成員國。

拉米雷斯在亞松森（Asuncion）郊區舉行的會議中表示：「只要不以巴拉圭與台灣現有的外交關係為前提，巴拉圭並不拒絕與中國建立貿易關係。」他強調：「在不設政治條件的情況下，我們對與中國展開經貿合作沒有任何限制。」

外交部長林佳龍昨指出，台灣跟中國也有經貿關係，只要在確定台灣跟友邦邦交關係情況下，台灣對於世界經濟貿易發展本就持開放態度，台灣友邦也會跟中國等世界各國有經貿往來。

巴拉圭 外交部 中方

延伸閱讀

巴拉圭欲拓對陸貿易 林佳龍自信回應

台灣唯一南美友邦表態！巴拉圭：願與中國貿易 前提「不涉對台外交」

外交部：對與宏都拉斯復交持開放態度 不預設前提

2日籍員工在陸被捕...陸外交部：中日關係面臨嚴重困難 責任全在日方

相關新聞

小兒子今年從北大畢業！白俄總統盧卡申科：盼與陸深化教育合作

據白俄羅斯國家通訊社（白通社）與俄羅斯衛星通訊社（俄通社）報導，白俄羅斯總統盧卡申科6月30日出席「北京大學—白俄羅斯國立大學2026年本科生雙學位項目」畢業典禮暨學位授予儀式，盧卡申科的小兒子尼古拉也是本屆畢業生之一。盧卡申科在與北京大學領導層會談時，還提議深化兩國在教育領域的合作。

2日籍員工在陸被捕 陸外交部：中日關係面臨嚴重困難 責任全在日方

日媒1日報導，消息人士透露，大陸近日正式逮捕2名富士電機的日本籍員工，此為涉及疑似走私含稀土磁體產品案件。大陸外交部發言人郭嘉昆1日表示，案件正在依法辦理，並稱日方應「教育提醒」在華日本公民和企業遵守中國的法律法規。郭嘉昆並批，當前中日關係面臨嚴重困難，責任完全在日方，根源在日本當局在涉及台灣和軍事安全領域的系列「錯誤言行」，責任全在日方。

陸「民族團結法」實施 梁文傑：製造政治威脅、迫使民眾自我審查

中共今（1）日起實施《民族團結進步促進法》，大陸委員會副主委梁文傑在一場座談會上表示，中共近年對台法律手段不斷翻新、步步緊逼，這部法律代表中共手中又多了一項法律工具。梁文傑指出，該法充滿模糊且流於主觀裁量的概念，根本目的並不是落實法治，而是透過法律製造政治威脅與恐嚇，迫使民眾產生寒蟬效應、自我審查。

中共頒「七一勳章」給90歲老兵 曾2次參與擊落美軍U-2機

今日（1日）是中國共產黨成立105周年，中共當日在北京人民大會堂舉行慶祝大會並頒授「七一勳章」。陸媒報導，今年共有8人獲此榮譽，當中一名90歲安徽退役軍人王於昌引起各界關注。中共空軍稱，他早年擔任導彈組裝人員，改進導彈加注與裝配技術，將操作時間由2小時縮短至5分鐘，並隨部隊參與「近快戰法」，2次擊落U-2偵察機，其中一次為1964年7月福建漳州任務，並因此獲一等功及毛澤東接見。

習近平黨慶談台灣 陸委會：籲北京不設前提與我民選政府對話

中共今（1）日上午10時在北京人民大會堂舉行「慶祝中國共產黨成立105周年大會」，中共中央總書記習近平談及台灣問題時，重申堅持一中原則和九二共識，並稱要堅決打擊台獨分裂勢力、推進祖國統一。對此，陸委會表示，習近平談話基本上「舊調重彈」，呼籲北京務實面對兩岸現實及台灣主流民意，不設前提與我民選合法政府對話解決分歧。

李在明才剛說重話...陸方與南韓就打擊非法捕撈達成共識

南韓海洋水產部1日表示，已與大陸海警局就加強韓中漁業協定水域執法合作、共同打擊非法捕撈行為達成一致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。