中國拒絕巴拉圭經貿往來要求 呼籲順應潮流

針對巴拉圭外交部長拉米雷斯（Ruben Ramirez）昨日表示，只要不必中斷與台灣的外交聯繫，巴拉圭對與中國開展貿易持開放態度一事，中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，希望巴拉圭政府和領導人順應歷史潮流和人民願望，早日站到歷史正確的一邊。

據澎湃新聞報導，郭嘉昆表示，中方已經多次就有關問題闡明立場。希望巴拉圭政府和領導人做出符合本國根本和長遠利益的正確的決斷，不要再自陷孤立。

「南方共同市場」（Mercosur）領袖正在巴拉圭舉行峰會，準備正式啟動與日本的貿易談判。巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國，也是南方共同市場中唯一未與中國建交的成員國。

拉米雷斯在亞松森（Asuncion）郊區舉行的會議中表示：「只要不以巴拉圭與台灣現有的外交關係為前提，巴拉圭並不拒絕與中國建立貿易關係。」他強調：「在不設政治條件的情況下，我們對與中國展開經貿合作沒有任何限制。」

外交部長林佳龍昨指出，台灣跟中國也有經貿關係，只要在確定台灣跟友邦邦交關係情況下，台灣對於世界經濟貿易發展本就持開放態度，台灣友邦也會跟中國等世界各國有經貿往來。