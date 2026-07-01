2日籍員工在陸被捕...陸外交部：中日關係面臨嚴重困難 責任全在日方

日媒1日報導，消息人士透露，大陸近日正式逮捕2名富士電機的日本籍員工，此為涉及疑似走私含稀土磁體產品案件。大陸外交部發言人郭嘉昆1日表示，案件正在依法辦理，並稱日方應「教育提醒」在華日本公民和企業遵守中國的法律法規。郭嘉昆並批，當前中日關係面臨嚴重困難，責任完全在日方，根源在日本當局在涉及台灣和軍事安全領域的系列「錯誤言行」，責任全在日方。

大陸外交部1日舉行例行記者會，由郭嘉昆主持。針對大連的日本公民被採取強制措施一案，目前案件進展，郭嘉昆表示，有關案件正在依法辦理中。

談及是否還有其他涉及日本企業或日本公民的執法案例，郭嘉昆表示，中方主管部門依法查處違法犯罪案件，日方應該教育提醒在華日本公民和企業遵守中國的法律法規。郭向提問的日媒記者表示，「關於你提到的中日經貿關係，建議你向中方主管部門進行提問。」

對於提問的日媒表示「近期中方的一些做法，給外界留下比如不夠重視中日經貿關係的印象」，郭嘉昆回應，中方主管部門已經多次闡明了立場，「我們認為你的印象是不正確的」。

郭指，中方多次指出，當前中日關係面臨嚴重困難，根源在於日本執政當局在涉及台灣和軍事安全領域的一系列錯誤言行，責任完全在日方。

郭再稱，「我們也想請你問問日本為政者，能否尊重中國核心利益，停止干涉中國內政；能否恪守中日4個政治文件精神，維護中日關係的政治基礎和經貿合作的必要環境；能否反思糾錯，以實際行動展現推動中日關係重回正軌的誠意。」

另，就大陸商務部對日實施相關出口管制措施一事，郭嘉昆表示，中方主管部門已經發布公告並闡明中方立場。他稱此舉完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本「新型軍國主義」妄動。

郭嘉昆最後指，中方希望日方迷途知返，糾正錯誤的行徑，真正反思並回到正確軌道。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。