2名日本人在大連被捕 北京：須遵守中國法律法規

針對2名富士電機日籍員工6月在中國遼寧省大連市被捕一案，中國外交部今天說，該案正在辦理中，並且要求日方教育提醒在中國的日本公民和企業遵守中國的法律法規。

去年日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，日中關係陷入全面性、高度緊張，政治、經濟、文化、旅遊等層面都受到影響。受到中國民族主義高漲的影響，在中國的日本人安全問題也備受外界高度關注。

據澎湃新聞報導，今天有日本媒體提問，關於在大連的日本公民被採取強制措施一案，請問目前案件進展如何，以及是否還有其他涉及日本企業或日本公民的執法案例？另外，日媒還問，近期中方的一些作法給外界留下不夠重視中日經貿關係的印象，在當今形勢下，中方是否願意進一步推動中日經貿關係？

對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應，有關案件正在依法辦理中。他表示，中方主管部門依法查處違法犯罪案件，日方應該教育提醒在中的日本公民和企業遵守中國的法律法規。

郭嘉昆又說，「關於你提到的中日經貿關係，建議你向中方主管部門進行提問」，「事實上我們也注意到中方主管部門已經多次闡明了立場，我們認為你的印象是不正確的」。

郭嘉昆聲稱，中方多次指出，當前中日關係面臨嚴重困難，根源在於日本執政當局在涉及「中國台灣和軍事安全領域的一系列錯誤言行」，「責任完全在日方」。

他反問，「我們也想請你問問日本為政者，能否尊重中國核心利益，停止干涉中國內政；能否恪守中日4個政治文件精神，維護中日關係的政治基礎和經貿合作的必要環境；能否反思糾錯，以實際行動展現推動中日關係重回正軌的誠意。」