快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌案 父顏慶章首發聲批楊珍妮說謊

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸「民族團結法」實施 梁文傑：製造政治威脅、迫使民眾自我審查

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑（中）於今日出席「強制統一？跨境鎮壓？中共『民族團結進步促進法』對台影響與因應」座談會。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委梁文傑（中）於今日出席「強制統一？跨境鎮壓？中共『民族團結進步促進法』對台影響與因應」座談會。記者張鈺琪／攝影

中共今（1）日起實施《民族團結進步促進法》，大陸委員會副主委梁文傑在一場座談會上表示，中共近年對台法律手段不斷翻新、步步緊逼，這部法律代表中共手中又多了一項法律工具。梁文傑指出，該法充滿模糊且流於主觀裁量的概念，根本目的並不是落實法治，而是透過法律製造政治威脅與恐嚇，迫使民眾產生寒蟬效應、自我審查。

中華亞太菁英交流協會1日上午於台北舉行「強制統一？跨境鎮壓？中共《民族團結進步促進法》對台影響與因應」座談會，由台北海洋科技大學教授吳瑟致主持，陸委會副主委梁文傑、台灣師範大學東亞學系教授范世平、中央研究院法律學研究所副研究員陳玉潔、台北地院國安專庭法官許凱傑共同參與。

梁文傑指出，中共長期運用各種法律對台灣人施壓、拘禁，過去包括李明哲案、富察案或其他案件都顯示，不管有沒有這部法律，台灣人赴陸風險都是最高的；如今增加這部法律，只是讓中共可以多一項法律武器，未來更容易依政治需要羅織罪名。

他表示，這部法律最大的問題，在於充斥許多模糊且流於主觀裁量的法律概念。例如「破壞民族團結」、「製造民族分裂」等核心名詞，在整部法律中缺乏明確、客觀的定義。這種立法方式是中共法律體制一貫特點，中共運用不確定法律概念，目的在於進行政治威脅與恐嚇，迫使民眾產生寒蟬效應，進而自我審查。

梁文傑舉例說，若以這種模糊法律概念來看，連被中共奉為重要作家的魯迅，恐怕也難以存在。因為魯迅對中國人的文化與性格有大量剖析，若放在《民族團結進步促進法》的概念下，也可能被指為「破壞民族團結」。

梁文傑指出，這部法律釋放的危險訊號已引起國際社會注意，包括日本、美國、加拿大等國都已表達關切。他說，這些國家之所以關注，是因為看得很清楚，中共可能動用這部法律進一步打壓支持新疆、西藏人權的人士，或是支持台灣維持現狀的聲音，這些都可能成為未來被打壓的理由。

梁文傑表示，進一步來看，這部法律擴大了中共對境外的「長臂管轄」與「跨境鎮壓」。面對中共日益嚴密的法律戰與跨境鎮壓手段，台灣必須展現高度警覺與韌性。

梁文傑最後補充，這部法律有很長的序言，顯示中共將「民族」、「中國」與「中共」進一步連結，並把這部法律的位置拉得非常高。他認為，中共未來就會有具體案例，展現這部法律會被實際運用。

中華亞太菁英交流協會1日上午於台北舉行「強制統一？跨境鎮壓？中共《民族團結進步促進法》對台影響與因應」座談會，出席者（左起）為中研院法律學研究所副研究員陳玉潔、台灣師範大學東亞學系教授范世平、陸委會副主委梁文傑、台北地院國安專庭法官許凱傑、台北海洋科技大學教授吳瑟致。記者張鈺琪／攝影
中華亞太菁英交流協會1日上午於台北舉行「強制統一？跨境鎮壓？中共《民族團結進步促進法》對台影響與因應」座談會，出席者（左起）為中研院法律學研究所副研究員陳玉潔、台灣師範大學東亞學系教授范世平、陸委會副主委梁文傑、台北地院國安專庭法官許凱傑、台北海洋科技大學教授吳瑟致。記者張鈺琪／攝影

梁文傑 中共 陸委會

延伸閱讀

賴士葆批陸委會是「吵架委員會」 梁文傑：是回應對方跟我們吵架

警告中國民族團結法 陸委會：赴陸工作要小心

陸「民族團結法」7月1日起施行 反外力干涉遭質疑

憂民族團結法範圍太廣 在台發文恐被管轄

相關新聞

小兒子今年從北大畢業！白俄總統盧卡申科：盼與陸深化教育合作

據白俄羅斯國家通訊社（白通社）與俄羅斯衛星通訊社（俄通社）報導，白俄羅斯總統盧卡申科6月30日出席「北京大學—白俄羅斯國立大學2026年本科生雙學位項目」畢業典禮暨學位授予儀式，盧卡申科的小兒子尼古拉也是本屆畢業生之一。盧卡申科在與北京大學領導層會談時，還提議深化兩國在教育領域的合作。

2日籍員工在陸被捕 陸外交部：中日關係面臨嚴重困難 責任全在日方

日媒1日報導，消息人士透露，大陸近日正式逮捕2名富士電機的日本籍員工，此為涉及疑似走私含稀土磁體產品案件。大陸外交部發言人郭嘉昆1日表示，案件正在依法辦理，並稱日方應「教育提醒」在華日本公民和企業遵守中國的法律法規。郭嘉昆並批，當前中日關係面臨嚴重困難，責任完全在日方，根源在日本當局在涉及台灣和軍事安全領域的系列「錯誤言行」，責任全在日方。

陸「民族團結法」實施 梁文傑：製造政治威脅、迫使民眾自我審查

中共今（1）日起實施《民族團結進步促進法》，大陸委員會副主委梁文傑在一場座談會上表示，中共近年對台法律手段不斷翻新、步步緊逼，這部法律代表中共手中又多了一項法律工具。梁文傑指出，該法充滿模糊且流於主觀裁量的概念，根本目的並不是落實法治，而是透過法律製造政治威脅與恐嚇，迫使民眾產生寒蟬效應、自我審查。

中共頒「七一勳章」給90歲老兵 曾2次參與擊落美軍U-2機

今日（1日）是中國共產黨成立105周年，中共當日在北京人民大會堂舉行慶祝大會並頒授「七一勳章」。陸媒報導，今年共有8人獲此榮譽，當中一名90歲安徽退役軍人王於昌引起各界關注。中共空軍稱，他早年擔任導彈組裝人員，改進導彈加注與裝配技術，將操作時間由2小時縮短至5分鐘，並隨部隊參與「近快戰法」，2次擊落U-2偵察機，其中一次為1964年7月福建漳州任務，並因此獲一等功及毛澤東接見。

習近平黨慶談台灣 陸委會：籲北京不設前提與我民選政府對話

中共今（1）日上午10時在北京人民大會堂舉行「慶祝中國共產黨成立105周年大會」，中共中央總書記習近平談及台灣問題時，重申堅持一中原則和九二共識，並稱要堅決打擊台獨分裂勢力、推進祖國統一。對此，陸委會表示，習近平談話基本上「舊調重彈」，呼籲北京務實面對兩岸現實及台灣主流民意，不設前提與我民選合法政府對話解決分歧。

李在明才剛說重話...陸方與南韓就打擊非法捕撈達成共識

南韓海洋水產部1日表示，已與大陸海警局就加強韓中漁業協定水域執法合作、共同打擊非法捕撈行為達成一致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。