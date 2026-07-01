陸「民族團結法」實施 梁文傑：製造政治威脅、迫使民眾自我審查

中共今（1）日起實施《民族團結進步促進法》，大陸委員會副主委梁文傑在一場座談會上表示，中共近年對台法律手段不斷翻新、步步緊逼，這部法律代表中共手中又多了一項法律工具。梁文傑指出，該法充滿模糊且流於主觀裁量的概念，根本目的並不是落實法治，而是透過法律製造政治威脅與恐嚇，迫使民眾產生寒蟬效應、自我審查。

中華亞太菁英交流協會1日上午於台北舉行「強制統一？跨境鎮壓？中共《民族團結進步促進法》對台影響與因應」座談會，由台北海洋科技大學教授吳瑟致主持，陸委會副主委梁文傑、台灣師範大學東亞學系教授范世平、中央研究院法律學研究所副研究員陳玉潔、台北地院國安專庭法官許凱傑共同參與。

梁文傑指出，中共長期運用各種法律對台灣人施壓、拘禁，過去包括李明哲案、富察案或其他案件都顯示，不管有沒有這部法律，台灣人赴陸風險都是最高的；如今增加這部法律，只是讓中共可以多一項法律武器，未來更容易依政治需要羅織罪名。

他表示，這部法律最大的問題，在於充斥許多模糊且流於主觀裁量的法律概念。例如「破壞民族團結」、「製造民族分裂」等核心名詞，在整部法律中缺乏明確、客觀的定義。這種立法方式是中共法律體制一貫特點，中共運用不確定法律概念，目的在於進行政治威脅與恐嚇，迫使民眾產生寒蟬效應，進而自我審查。

梁文傑舉例說，若以這種模糊法律概念來看，連被中共奉為重要作家的魯迅，恐怕也難以存在。因為魯迅對中國人的文化與性格有大量剖析，若放在《民族團結進步促進法》的概念下，也可能被指為「破壞民族團結」。

梁文傑指出，這部法律釋放的危險訊號已引起國際社會注意，包括日本、美國、加拿大等國都已表達關切。他說，這些國家之所以關注，是因為看得很清楚，中共可能動用這部法律進一步打壓支持新疆、西藏人權的人士，或是支持台灣維持現狀的聲音，這些都可能成為未來被打壓的理由。

梁文傑表示，進一步來看，這部法律擴大了中共對境外的「長臂管轄」與「跨境鎮壓」。面對中共日益嚴密的法律戰與跨境鎮壓手段，台灣必須展現高度警覺與韌性。

梁文傑最後補充，這部法律有很長的序言，顯示中共將「民族」、「中國」與「中共」進一步連結，並把這部法律的位置拉得非常高。他認為，中共未來就會有具體案例，展現這部法律會被實際運用。