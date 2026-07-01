中共105週年黨慶 港府辦慶祝活動加強市民認識國家

香港當局今天首次舉辦慶祝中國共產黨成立105週年活動，行政長官李家超說，這是要「加強香港市民認識國家在中國共產黨領導下取得的重要成就」。港澳研究會顧問譚耀宗說，不擔心這項活動會影響國際對香港「自主性」的觀感。

慶祝中共成立105週年活動由港府和北京中央駐港聯絡辦公室合辦，啓動儀式早上在灣仔會議展覽中心舉行，李家超、中國全國政協副主席梁振英及北京中央駐港各代表都有出席。

2021年，港府也曾與中聯辦等多家機構合辦慶祝中共成立100週年的活動，包括展覽及文藝匯演。

李家超致辭說，香港是中國不可分離的部分，「始終與國家同呼吸、共命運力」，又指香港於1997年「回歸祖國」後，長期繁榮穩定有了強大後盾、有依靠、有未來。

他說，政府將舉辦一系列相關慶祝活動，而香港18區也都有慶祝活動，是要加強香港市民認識「國家在中國共產黨領導下取得的重要成就」，為香港市民，特別是廣大青年，凝聚民族自信，厚植家國情懷。

中國全國港澳研究會顧問譚耀宗在啟動儀式後向媒體說，未來港方應多推動了解中共的教育，並指「讓更多年輕人了解黨和國家是密不可分的」。

根據星島日報網站的報導，有記者詢問譚耀宗，這項官方慶祝活動是否代表中共在港不再「地下化」，他回應說，中國憲法已列明中共和中國的密切關係是連成一起的，雖然香港實施「一國兩制」，社會也需要認識中共，強調港人對中共及中國有越來越多的認識和了解，對未來發展非常重要。

被問到會否擔心這項慶祝活影響國際對香港「自主性」的觀感，他說不擔心，表示這是合情合理的安排，並重申香港社會有需要對中共及中國有進一步的認識和了解，香港更要積極配合北京中央發出的要求、方針、政策。